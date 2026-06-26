Partida Senegal - Irak, din runda a treia de la Campionatul Mondial , va avea loc vineri, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

Senegal - Irak, LIVE TEXT, de la ora 22:00

Senegal a pierdut ambele partide jucate până acum la Campionatul Mondial 2-3 cu Norvegia și 1-3 în fața Franței, dar se află pe locul trei datorită golaverajului mai bun.

De cealaltă parte Irak, se află în aceeași situație, cu 0 puncte după primele două meciuri cu Norvegia (1-4) și cu Franța (0-3).

Echipele probabile:

Senegal: Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Camara, I Gueye, P Gueye; Sarr, Jackson, Mane

Irak: Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Ismail, Al-Ammari, Iqbal; Qasem, Al-Hamadi, Bayesh