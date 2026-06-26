LIVE TEXT Senegal - Irak, de la 22:00: luptă pentru locul trei în grupă

Senegal - Irak, de la 22:00: luptă pentru locul trei în grupă CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Faza grupelor de la Campionatul Mondial este foarte aproape de final, iar ultimele meciuri se joacă pe 26 și 27 iunie.

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IraksenegalCampionatul Mondial
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Partida Senegal - Irak, din runda a treia de la Campionatul Mondial, va avea loc vineri, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Senegal - Irak, LIVE TEXT, de la ora 22:00

Senegal a pierdut ambele partide jucate până acum la Campionatul Mondial 2-3 cu Norvegia și 1-3 în fața Franței, dar se află pe locul trei datorită golaverajului mai bun.

De cealaltă parte Irak, se află în aceeași situație, cu 0 puncte după primele două meciuri cu Norvegia (1-4) și cu Franța (0-3).

Echipele probabile:

Senegal: Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Camara, I Gueye, P Gueye; Sarr, Jackson, Mane

Irak: Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Ismail, Al-Ammari, Iqbal; Qasem, Al-Hamadi, Bayesh

Norvegia - Senegal 3-2

Au marcat: Marcus Holmgren Pedersen (43), Erling Haaland (48, 58), respectiv Ismaila Sarr (53, 90+3).East Rutherford, New York/New Jersey Stadium: 80.663 spectatoriCupa Mondială 2026 - Grupa I

Au evoluat echipele:

Norvegia: 1. Orjan Nyland - 26. Julian Ryerson (16. Marcus Holmgren Pedersen, 12), 3. Kristoffer Ajer, 17. Torbjoern Heggem (4. Leo Ostigard, 84), 5. David Moeller Wolfe - 10. Martin Odegaard (căpitan), 8. Sander Berge, 14. Fredrik Aursnes (6. Patrick Berg, 46) - 7. Alexander Soerloth (22. Oscar Bobb, 84), 9. Erling Haaland, 20. Antonio Nusa (21. Andreas Schjelderup, 71).

Selecționer: Stale Solbakken.Rezerve neutilizate: 12. Sander Tangvik, 13. Egil Selvik - 15. Fredrik Andre Bjoerkan, 24. Sondre Langas, 25. Henrik Falchener, 2. Morten Thorsby, 18. Kristian Thorstvedt, 19. Thelonious Aagaard, 23. Jens Petter Hauge, 11. Joergen Strand Larsen.

Senegal: 16. Edouard Mendy (23. Mory Diaw, 63) - 15. Krepin Diatta, 3. Kalidou Koulibaly (căpitan; 17. Pape Matar Sarr, 72), 19. Moussa Niakhate, 25. El Hadji Malick Diouf (14. Ismail Jakobs, 54) - 8. Lamine Camara (6. Pathe Ciss, 63), 5. Idrissa Gana Gueye, 26. Pape Gueye (20. Ibrahim Mbaye, 54) - 18. Ismaila Sarr, 11. Nicolas Jackson, 10. Sadio Mane.

Selecționer: Pape Thiaw.Rezerve neutilizate: 1. Yehvann Diouf - 2. Mamadou Sarr, 4. Abdoulaye Seck, 24. Antoine Mendy, 21. Habib Diarra, 22. Bara Sapoko Ndiaye, 7. Assane Diao, 9. Bamba Dieng, 12. Cherif Ndiaye, 13. Iliman Ndiaye.

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