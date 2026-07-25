După ce a realizat mai multe transferuri sonore, înainte de startul sezonului cu Jose Mourinho (63 de ani) antrenor, Real Madrid face o mișcare importantă și la nivelul staff-ului tehnic, acolo unde a fost cooptat și Sami Khedira (39 de ani).

Sami Khedira este noul ”secund” al lui Jose Mourinho

Fostul mijlocaș german cu cetățenie tunisiană va fi principalul asistent al lui Jose Mourinho la Real Madrid și va fi omul de legătură în relația dintre vestiar și staff-ul tehnic, anunță Cadena SER.

Astfel, Khedira revine la Real Madrid după 11 ani. Ca jucător, fostul mijlocaș a fost adus chiar de Jose Mourinho pe ”Bernabeu” în 2010, după ce acesta a preluat echipa.

După ce s-a retras în 2021 la Hertha BSC, Sami Khedira a fost analist TV, a fost consilier extern al conducerii lui VfB Stuttgart și a continuat să fie activ în Sami Khedira Foundation, o fundație pentru copiii și tinerii defavorizați.

Cifrele lui Sami Khedira ca jucător:

Real Madrid: 161 meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 13 pase decisive

161 meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 13 pase decisive Juventus: 145 meciuri jucate, 21 goluri înscrise, 15 pase decisive

145 meciuri jucate, 21 goluri înscrise, 15 pase decisive Stuttgart: 132 meciuri jucate, 16 goluri înscrise, 20 pase decisive

132 meciuri jucate, 16 goluri înscrise, 20 pase decisive Hertha BSC: 9 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 2 pase decisive

Real Madrid, o forță pe piața transferurilor

După fundașul central Ibrahima Konate (liber de contract după despărțirea de Liverpool), fundașul dreapta Denzel Dumfries (20 de milioane de euro, clauza de reziliere de la Inter) și mijlocașul ofensiv Bernardo Silva (liber de contract după despărțirea de Manchester City), Real Madrid a rezolvat o nouă achiziție. Real s-a înțeles și cu Chelsea pentru transferul lui Marc Cucurella (27 de ani).

Marc Cucurella ar fi un jucător cerut chiar de noul antrenor al lui Real Madrid, Jose Mourinho. Portughezul a semnat recent un contract pe trei sezoane cu formația blanco pe care a mai pregătit-o în intervalul 2010-2013.