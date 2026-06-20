Germania și Coasta de Fildeș se întâlnesc pe ”BMO Field” la Toronto, Ontario, capitala Canadei, una dintre țările-gazdă de la turneul final care are loc și în Statele Unite ale Americii, și în Mexic.

Va fi a doua oară când cele două reprezentative se înfruntă. Prima dată a fost în noiembrie 2009, într-un meci amical disputat la Gelsenkirchen, în care Lukas Podolski a ”smuls” remiza în minutele adiționale ale părții secunde.

Germania și Coasta de Fildeș fac parte din Grupa E de la CM 2026, cu Ecuador și Curacao. După prima rundă, nemții sunt primii cu trei puncte, ivorienii sunt pe doi la egalitate, iar Ecuador și Curacao sunt pe ultimele două poziții cu niciun punct.

Lotul Germaniei la CM 2026

PORTARI: Manuel Neuer (Bayern Munchen), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nubel (VfB Stuttgart).

FUNDAȘI: Antonio Rudiger (Real Madrid), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munchen), Joshua Kimmich (Bayern Munchen), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle United).

MIJLOCAȘI: Aleksandar Pavlovic (Bayern Munchen), Leon Goretzka (Bayern Munchen), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern Munchen), Pascal Gross (Brighton & Hove Albion), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool), Leroy Sane (Galatasaray), Nadiem Amiri (Mainz 05), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Assan Ouedraogo (RB Leipzig).

ATACANȚI: Kai Havertz (Arsenal), Nick Woltemade (Newcastle United), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Deniz Undav (VfB Stuttgart).

Lotul Coastei de Fildeș la CM 2026

PORTARI: Yahia Fofana (Caykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

FUNDAȘI: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guela Doue (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Wilfried Singo (Galatasaray), Evan Ndicka (AS Roma).

MIJLOCAȘI: Seko Fofana (FC Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessie (Al-Ahli), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean Michael Seri (Maribor).

ATACANȚI: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milano), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (TSG Hoffenheim), Elye Wahi (Nice).