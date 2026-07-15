LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, Anglia și Argentina joacă la Atlanta în semifinalele Campionatului Mondial - învingătoarea va lupta cu Spania pentru marele trofeu.

Argentina lui Lionel Messi este campioana mondială en-titre, iar întâlnirea va fi arbitrată de americanul Ismail Elfath.

Cum s-a calificat Anglia în semifinale

După ce a ratat la mustaţă calificarea în 1990 şi 2018, Anglia se află din nou la un pas de a ajunge pentru a doua oară în finala Cupei Mondiale FIFA, deşi în calea sa stă marea rivală şi campioana en-titre, Argentina.

Anglia şi-a început campania la Cupa Mondială FIFA 2026 în forţă, impunându-se cu 4-2 după un meci plin de răsturnări de situaţie cu Croaţia, în primul meci din Grupa L. A urmat un egal 0-0 destul de monoton cu Ghana, înainte ca echipa să-şi asigure calificarea pe primul loc prin victoria cu 2-0 împotriva Panama. Jucătorii lui Thomas Tuchel au dat dovadă de o perseverenţă extraordinară, reuşind să revină după ce au fost conduşi cu un gol şi să învingă Republica Democratică Congo în şaisprezecimile de finală, iar apoi au trebuit să dea tot ce au avut mai bun, cu doar 10 jucători pe teren, pentru a găsi o cale de a trece de co-gazdele din Mexic în optimile de finală. "Cei Trei Lei" au dat dovadă de aceeaşi tărie de caracter şi în sferturile de finală, revenind de la un scor defavorabil pentru a învinge Norvegia cu 2-1, graţie altor două goluri marcate de talismanul echipei, Jude Bellingham.

Cum s-a calificat Argentina în semifinale

Lionel Messi a dat tonul unui turneu incredibil, în care s-au doborât numeroase recorduri, în timp ce Argentina şi-a început apărarea titlului cu o victorie cu 3-0 împotriva Algeriei, marcând o triplă şi devenind astfel, la egalitate, cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. El şi-a consolidat rapid acest titlu cu alte goluri în victoriile împotriva Austriei şi Iordaniei, înainte de a mai înscrie în două victorii pline de răsturnări de situaţie, cu scorul de 3-2, împotriva Capului Verde în şaisprezecimile de finală (după prelungiri) şi împotriva Egiptului în optimile de finală. Echipa lui Lionel Scaloni a avut nevoie din nou de 120 de minute pentru a-şi asigura accesul în această semifinală, Julian Alvarez şi Lautaro Martinez marcând amândoi în prelungiri pentru a asigura o victorie cu 3-1 în sferturile de finală împotriva Elveţiei.

Harry Kane și Jude Bellingham, golgheterii Angliei

Anglia s-a calificat în semifinale pentru a doua oară în ultimele trei ediţii ale Cupei Mondiale, după ce a pierdut cu 1-2 în faţa Croaţiei, la prelungiri, la Cupa Mondială din Rusia 2018. Această înfrângere a urmat unei dezamăgiri similare în semifinalele de la Cupa Mondială din Italia 1990 - unde "Cei Trei Lei" au fost învinşi la loviturile de departajare de Germania de Vest -, singura altă calificare a echipei în această etapă având loc acum 60 de ani, când a reuşit să câştige titlul mondial. Harry Kane a fost, de asemenea, căpitanul echipei în înfrângerea suferită în faţa Croaţiei în 2018, iar după ce a terminat acel turneu ca golgheter, jucătorul de la Bayern München se numără din nou printre principalii pretendenţi la Gheata de Aur adidas.

Echipa lui Tuchel este însă departe de a fi o echipă bazată pe un singur jucător, iar Kane a fost susţinut cu pricepere în zona decisivă a terenului de către la fel de prolificul Bellingham. Ambii jucători au câte şase goluri la activ în tot atâtea meciuri - fiind prima dată când o naţiune are doi jucători care au marcat câte şase goluri la Cupa Mondială. Marcus Rashford este singurul alt jucător care a marcat până acum, deşi Anthony Gordon şi Bukayo Saka reprezintă o ameninţare ofensivă serioasă şi au oferit câte trei pase decisive fiecare.

Ce record țintește Argentina

Argentina, triplă campioană mondială, îşi propune să devină prima echipă care îşi apără titlul de campioană mondială după Brazilia în 1962 şi se află în semifinale pentru a şasea oară.

Albiceleste are un palmares perfect în această fază a competiţiei, calificându-se în finală la toate cele cinci participări anterioare. Messi a fost, de asemenea, o figură cheie în ultimele două semifinale disputate de echipa sa, transformând primul penalty al echipei sale în victoria la loviturile de departajare împotriva Olandei în 2014 şi deschizând apoi scorul de la 12 yarzi în victoria cu 3-0 împotriva Croaţiei de acum patru ani.

Cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale a fost, încă o dată, punctul central al atacului Argentinei în America de Nord, dar efortul de echipă este cel care i-a adus pe argentinieni la un pas de a scrie istorie. Alţi şapte jucători au marcat, iar alţi opt au oferit pase decisive. În apărare, între timp, perechea de fundaşi centrali formată din Cristian Romero şi Lisandro Martinez s-a arătat la fel de combativă ca întotdeauna, în timp ce câştigătorul Mănuşii de Aur din 2022, Emiliano Martinez, rămâne o prezenţă intimidantă între buturi.

Întâlnirile anterioare la Cupa Mondială

Au mai avut loc câteva întâlniri între aceste echipe la Cupa Mondială, Anglia înregistrând trei victorii, faţă de cele două ale Argentinei, scrie news.ro

Primele două victorii ale Angliei au avut loc la ediţiile din 1962 şi 1966 - graţie unei victorii cu 3-1 în faza grupelor şi unui triumf cu 1-0 în sferturile de finală - înainte ca rivalitatea în plină ascensiune să fie alimentată cu adevărat de faimoasa acţiune individuală a lui Diego Maradona şi de golul "Mâna lui Dumnezeu" din victoria Argentinei în sferturile de finală de la Cupa Mondială din Mexic, în 1986.

Douăsprezece ani mai târziu, cele două echipe s-au înfruntat în optimile de finală ale turneului din 1998, desfăşurat în Franţa. Anglia şi Argentina au disputat un meci palpitant la Saint-Étienne, care a inclus un gol spectaculos marcat de adolescentul Michael Owen, celebrul cartonaş roşu primit de David Beckham în urma unei altercaţii cu Diego Simeone şi victoria Argentinei la loviturile de departajare, după ce mijlocaşii echipei "Three Lions", Paul Ince şi David Batty, au ratat loviturile lor.

La ediţia imediat următoare, cele două echipe au fost repartizate în aceeaşi grupă şi au disputat un meci extrem de disputat la Sapporo, în care Beckham - care devenise între timp căpitanul Angliei - a răzbunat dezamăgirea din urmă cu patru ani, marcând singurul gol al meciului de la punctul cu var. Rezultatul a dus la prima eliminare a Argentinei din faza grupelor la Cupa Mondială în ultimii 40 de ani, în timp ce "Cei Trei Lei" au ajuns în sferturile de finală, înainte de a fi învinşi de Brazilia.

Selecţionerul Argentinei nu vrea să amestece rivalitatea sportivă cu conflictul teritorial cu Anglia

Lionel Scaloni consideră că amestecarea rivalităţii sportive dintre Argentina şi Anglia cu disputa teritorială legată de insulele Falkland "ar fi o nebunie", a afirmat selecţionerul argentinian în ajunul celei de-a doua semifinale a Cupei Mondiale de fotbal 2026, programată miercuri la Atlanta.

Insulele Falkland sau Malvine sunt revendicate de Argentina încă de la ocupaţia britanică a micului arhipelag din Atlanticul de Sud în 1833. Un scurt conflict a izbucnit în 1982, soldat cu 649 de morţi de partea argentinienilor şi 258 de morţi în tabăra britanică.

Patru ani mai târziu, la Cupa Mondială din 1986, Argentina a eliminat Anglia în sferturile de finală datorită unei duble legendare a lui Diego Maradona (2-1), pe care fostul număr 10 a descris-o drept "o răzbunare simbolică împotriva englezilor".

"A fost o perioadă foarte tristă din istoria noastră şi nu prea putem face nimic în privinţa asta, aceasta este realitatea. Şi este un meci de fotbal, nimic altceva. Aşa că amestecarea celor două ar fi o nebunie", a spus Scaloni în cursul unei conferinţe de presă la Atlanta.

"Desigur, trebuie să ne amintim de victimele conflictului şi de familiile lor, dar ce responsabilitate poartă jucătorii, oamenii de astăzi?", a întrebat el.

În ceea ce priveşte sfertul de finală din 1986, "cred că toată lumea îşi aminteşte de acel meci, de prestaţia lui Diego, în special de al doilea gol (supranumit 'golul secolului', după o serie incredibilă de driblinguri - n.r.), care va rămâne întipărit în inimile noastre pentru frumuseţea sa", a explicat el, conform Agerpres. Faptul că a fost marcat împotriva Angliei este "o coincidenţă" şi "ar fi fost la fel de frumos împotriva oricărui alt adversar".

Referitor la actuala Cupă Mondială, antrenorul campioanei mondiale en titre a considerat accederea în semifinale este o "realizare uriaşă", dar a subliniat că nu se pune problema să se culce pe lauri.

"Este adevărat că am disputat deja una, dar este ca şi cum nu am fi jucat niciodată una. Suntem la fel de fericiţi, la fel de dornici, la fel de motivaţi să oferim poporului nostru plăcerea de a-şi vedea echipa naţională dând totul", a afirmat Scaloni.

Când a fost întrebat despre posibile schimbări în echipa sa de start, selecţionerul a rămas în mod deliberat vag: "Echipa este pe primul loc".

Lotul Angliei la CM 2026

PORTARI: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

FUNDAȘI: Ezri Konsa (Aston Villa), Nico O'Reilly (Manchester City), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Trevoh Chalobah (Chelsea), Dan Burn (Newcastle United), Reece James (Chelsea), Djed Spence (Tottenham Hotspur), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

MIJLOCAȘI: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Eberechi Eze (Arsenal)

ATACANȚI: Bukayo Saka (Arsenal), Harry Kane (Bayern Munchen), Marcus Rashford (FC Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle United), Ollie Watkins (Aston Villa), Noni Madueke (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli)

Lotul Argentinei la CM 2026

PORTARI: Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Olympique Marseille), Emiliano Martinez (Aston Villa)

FUNDAȘI: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyonnais), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Olympique Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid)

MIJLOCAȘI: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentin Barco (RC Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nico Gonzalez (Atletico Madrid), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea)

ATACANȚI: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milano)