Brazilia - Maroc e primul meci din Grupa C de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Partida are loc duminică dimineață, 01:00 ora României.

Cele două reprezentative își vor da întâlnire pe ”MetLife Stadium” din East Rutherford, New Jersey

Brazilia - Maroc, LIVE TEXT de la 01:00 pe Sport.ro | New Jersey găzduiește al șaselea meci de la CM 2026

Brazilia și Maroc s-au mai întâlnit o singură dată la un turneu final, CM 1998, când naționala Selecao s-a impus cu 3-0 în al doilea meci al Grupei A, la Nantes, pe ”Stade de la Beaujoire”.

De atunci, s-au mai înfruntat doar într-un joc de pregătire din luna martie a anului 2023, la Tanger. Marocanii au câștigat atunci confruntarea cu 2-1.

Echipele probabile

Brazilia: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro - Bruno Guimaraes, Casemiro - Raphinha, Lucas Paqueta, Vinicius - Cunha

Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro - Bruno Guimaraes, Casemiro - Raphinha, Lucas Paqueta, Vinicius - Cunha Maroc: Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - Bouaddi, El Aynaoui - Diaz, Ounahi, Saibari - El Kaabi

Lotul Braziliei la CM 2026

PORTARI: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio).

FUNDAȘI: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit Sankt Petersburg), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG).

MIJLOCAȘI: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Ederson Silva (Atalanta), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo).

ATACANȚI: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit Sankt Petersburg), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid).

Lotul Marocului la CM 2026

PORTARI: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (AS FAR).

FUNDAȘI: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al-Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (PSG), Zakaria El Ouahdi (Genk), Marwane Saadane (Al-Fateh).

MIJLOCAȘI: Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven).

ATACANȚI: Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt), Amine Sbai (Angers).