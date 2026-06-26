Reprezentativa SUA a pierdut meciul cu selecţionata Turciei, scor 2-3, din ultima etapă a grupei D de la Cupa Mondială. Americanii merg în 16-imi de pe primul loc.

Turcia, victorie de orgoliu

Pentru SUA au marcat Trusty (3) şi Berhalter (49), în timp ce pentru Turcia au înscris Guler (10), Yilmaz (31) şi Ayhan (90+8).

SUA a încheiat grupa pe primul loc, cu 6 puncte, după ce a mai învins Australia, scor 2-0 şi Paraguay, scor 4-1, scrie News.ro.

Turcia este eliminată, fiind ultima în grupă cu trei puncte, după ce a pierdut cu Paraguay, scor 0-1, şi cu Australia, scor 0-2.

Turcia - SUA 3-2 | Echipele de start: