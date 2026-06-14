LIVE TEXT Germania - Curacao de la ora 20:00, moment istoric la Campionatul Mondial!

Germania - Curacao de la ora 20:00, moment istoric la Campionatul Mondial! CM 2026
SPORT.RO
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CM 2026 se joacă în SUA, Canada și Mexic.

TAGS:
GermaniaCuracaoGermania - CuracaoCM 2026Campionatul Mondial de Fotbal
Din articol

AICI LIVE BLOG Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Germania - Curacao

Meciul Germania - Curacao se joacă, duminică, de la ora 20.00, în grupa E de la Cupa Mondială.

Va fi o întâlnire istorică - debutul naționalei din Curacao la un turneu final mondial!

Tot duminică, de la ora 23.00, în grupa F, are loc și partida Olanda - Japonia.

De la ora 02.00, în grupa E, are loc meciul Coasta de Fildeş - Ecuador.

Iar luni dimineaţă, la ora 05.00, se dispută Suedia - Tunisia.

Australia - Turcia 2-0! Echipa care a eliminat România din drumul spre Mondial, în criză

Australia a învins surprinzător Turcia cu 2-0 pe stadionul BC Place Vancouver, în Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal 2026 din Canada, Statele Unite ale Americii şi Mexic.

Meciul s-a disputat sâmbătă seara la canadieni, adică duminică dimineața la europeni.

Echipa de la antipozi a deschis scorul prin Nestory Irankunda (27), lansat pe contraatac de Paul Okon-Engstler.

Turcia a avut o bară (30), la şutul lui Abdulkerim Bardakci de la distanţă, deviat de portarul Patrick Beach.

Apoi, în a doua repriză, Connor Metcalfe (foto) a dat lovitura, marcând pentru 2-0 în minutul 75.

Turcia este echipa care a eliminat România din drumul spre Mondial, după 1-0 în semifinala barajului de calificare la CM 2026.

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