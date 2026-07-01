Mexic s-a calificat în „optimile” Cupei Mondiale: posibila adversară

Selecţionata Mexicului s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins formaţia Ecuadorului cu scorul de 2-0 (2-0), marţi seara, pe Mexico City Stadium, într-o partidă din şaisprezecimile de finală ale turneului final găzduit de Mexic, Statele Unite şi Canada.

''El Tri'' a învins meritat ''La Tri'', prin golurile marcate de Julian Quinones (22), Raul Jimenez (31).

Mexicanii au făcut un joc perfect, au marcat de două ori şi s-au apărat aproape fără greşeală, în faţa unei echipe neinspirate, care a încheiat cu o posesie superioară, dar fără ocazii clare de gol.

Gazdele au început bine şi au avut ocazii de gol încă din primele minute de joc. Mora (17 ani) a şutat din marginea careului peste poartă (5), Jimenez a tras şi el peste poartă de la 22 de metri (6), după care a trimis cu capul din 6 metri pe lângă ţintă (7).

Mora a mai creat pericol cu un şut la colţul lung, puţin pe lângă poartă (15).

La prima lor acţiune consistent, Ecuadorul a fost aproape de deschiderea scorului (18): Yeboah a şutat tare din unghi, dar portarul Rangel a deviat mingea în bară.

În min. 22, Quinones a fost lansat de Alvarado pe contraatac, golgheterul ligii saudite în sezonul trecut (Qadsiah) plecând din propria jumătate şi finalizând cu un şut la colţul scurt de la 14 metri.

Mexicanii şi-au dublat avantajul în min. 31, când Ordonez a pierdut o minge în faţa propriului careu, a urmat o combinaţie între Jimenez şi Quinones, iar noul atacant al lui Wolverhampton Wanderers a marcat din poziţie centrală. Jimenez a marcat golul său cu numărul 47 la echipa naţională, fiind devansat în ierarhia all-time doar de Javier ''Chicharito'' Hernandez (52 goluri).

Sud-americanii au mai avut o ocazie mare de gol prin Yeboah (40), al cărui şut din marginea careului a fost respins de Rangel.

Echipa antrenată de Javier Aguirre a încheiat în atac, cu Mora a aproape de gol (45), însă jucătorul de la Tijuana nu a reuşit să direcţioneze şutul lui Jimenez şut din marginea careului.

Repriza secundă, dominată de oaspeţi, a avut mai puţine ocazii de gol. Mexicanii au fost periculoşi din două cornere executate de Alvarado (67), la primul căpitanul Montes reluând cu capul de la 6 metri, dar Galindez a respins, iar la al doilea a lovit cu capul Vasquez, însă mingea s-a dus pe lângă poartă. Pineda a avut şi el o ocazie notabilă (90+2).

Singura şansă clară a oaspeţilor a fost ratată de Kevin Rodriguez, care a fost lansat de la distanţă de Moises Caicedo (75) şi trimis pe lângă portar, dar şi pe lângă poartă.

În min. 90+5, ecuadorianul Hincapie a fost eliminat deoarece i s-a adresat mexicanului Gimenez cu gura acoperită, în timpul unui duel tensionat. Arbitrul a fost sesizat din camera VAR şi i-a arătat cartonaşul roşu fundaşului lui Arsenal.

Mexicanii, care nu au primit gol în cele patru meciuri jucate până acum în turneu, vor juca în optimi cu învingătoarea dintre RD Congo şi Anglia, meci care va avea loc miercuri la Atlanta.

Meciul de la Ciudad de Mexico a început cu o oră mai târziu din cauza unei furtuni care s-a abătut asupra capitalei mexicane.

Mexic - Ecuador 2-0 (2-0)

Au marcat: Julian Quinones (22), Raul Jimenez (31).

Ciudad de Mexico, Mexico City Stadium: 80.824 spectatori

Cupa Mondială 2026 - şaisprezecimi de finală

Au evoluat echipele:

Mexic: 1. Raul Rangel - 2. Jorge Sanchez, 3. Cesar Montes (căpitan), 5. Johan Vasquez, 23. Jesus Gallardo - 19. Gilberto Mora (26. Brian Gutierrez, 59), 6. Erik Lira, 7. Luis Romo (18. Obed Vargas, 73) - 25. Roberto Alvarado (15. Israel Reyes, 80), 9. Raul Jimenez (11. Santiago Gimenez, 73), 16. Julian Quinones (17. Orbelin Pineda, 80). Selecţioner: Javier Aguirre.

Rezerve neutilizate: 12. Carlos Acevedo, 13. Guillermo Ochoa - 4. Edson Alvarez, 20. Mateo Chavez, 8. Alvaro Fidalgo, 24. Luis Chavez, 10. Alexis Vega, 14. Armando Gonzalez, 21. Cesar Huerta, 22. Guillermo Martinez.

Ecuador: 1. Hernan Galindez - 21. Alan Franco (26. Yaimar Medina, 46), 4. Joel Ordonez (17. Angelo Preciado, 46), 6. Willian Pacho, 3. Piero Hincapie - 9. John Yeboah (16. Jordy Caicedo, 79), 15. Pedro Vite, 23. Moises Caicedo (căpitan), 20. Nilson Angulo (10. Kendry Paez, 79) - 19. Gonzalo Plata, 13. Enner Valencia (11. Kevin Rodriguez, 59). Selecţioner: Sebastian Beccacece.

Rezerve neutilizate: 12. Moises Ramirez, 22. Gonzalo Valle - 2. Felix Torres, 7. Pervis Estupinan, 25. Jackson Porozo, 5. Jordy Alcivar, 8. Anthony Valencia, 14. Alan Minda, 18. Denil Castillo, 24. Jeremy Arevalo.

Arbitru: Slavko Vincic; arbitri asistenţi: Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (toţi din Slovenia); al patrulea oficial: Mustapha Ghorbal (Algeria); arbitru asistent de rezervă: Mokrane Gourari (Algeria)

Arbitru video: Bastian Dankert (Germania); arbitri asistenţi video: Willy Delajod (Franţa), Mahmoud Ashour (Egipt)

Cartonaşe galbene: Franco (45+1), Paez (90+3), M. Caicedo (90+9).

Cartonaş roşu: Hincapie (90+5), scrie Agerpres.