Brazilia a ajuns în această fază după victoria dramatică, scor 2-1, în fața Japoniei, în timp ce Norvegia a eliminat Coasta de Fildeș cu același scor.
Brazilia - Norvegia, de la 23:00
De cinci ori campioană mondială, Brazilia urmărește primul trofeu după succesul din 2002, în timp ce Norvegia speră să producă o nouă surpriză.
Cele două naționale s-au întâlnit de doar două ori, iar sud-americanii nu au reușit până acum să câștige vreun duel împotriva nordicilor (1Î, 1E).
Echipele probabile:
- Brazilia: 1. Alisson — 13. Danilo, 4. Marquinhos, 3. Gabriel, 6. Alex Sandro — 8. B. Guimaraes, 5. Casemiro, L. Paqueta — 26. Rayan, 9. M. Cunha, 7. Vinicius Jr.
- Norvegia: 1. O. Nyland — 16. M. Pedersen, 3. K. Ajer, 17. T. Heggem, 5. D. Moller Wolfe — 8. S. Berge, 14. F. Aursnes, 10. M. Odegaard — 7. A. Sorloth, 9. E. Haaland, 20. A. Nusa