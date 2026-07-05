Brazilia a ajuns în această fază după victoria dramatică, scor 2-1, în fața Japoniei, în timp ce Norvegia a eliminat Coasta de Fildeș cu același scor.

Brazilia - Norvegia, de la 23:00

De cinci ori campioană mondială, Brazilia urmărește primul trofeu după succesul din 2002, în timp ce Norvegia speră să producă o nouă surpriză.

Cele două naționale s-au întâlnit de doar două ori, iar sud-americanii nu au reușit până acum să câștige vreun duel împotriva nordicilor (1Î, 1E).

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