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Australienii au ajuns în fazele eliminatorii după ce au terminat pe locul secund în Grupa D, în timp ce Egiptul, condus de Mohamed Salah, a încheiat pe poziția a doua în Grupa G, fără înfrângere.

Australia - Egipt, de la 21:00

Cele două naționale s-au mai întâlnit de două ori, fiecare având câte o victorie. Ultimul meci, un amical disputat în 2010, a fost câștigat de Egipt cu 3-0.

Câștigătoarea duelului va întâlni în optimile de finală învingătoarea partidei Argentina – Capul Verde.