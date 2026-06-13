Sâmbătă dimineață, de la ora 04:00, a avut loc meciul Statele Unite ale Americii - Paraguay, în grupa D, pe stadionul ”SoFi” din Inglewood, California. La capătul celor 90 de minute, SUA - Paraguay s-a încheiat 4-1 .

Nota primită de Jovo Lukic după ce a punctat la Campionatul Mondial în Canada - Bosnia

Katy Perry, Future și Tyla au cântat înainte de SUA - Paraguay. Imagini de la Los Angeles

Cum a reacționat ”U” Cluj după ce Jovo Lukic a înscris la CM 2026: ”E foarte important un lucru”

Foto: Imago

Gazdele au deschis scorul în minutul 7 al meciului, după autogolul paraguayanului Damian Bobadilla. În minutul 28, Folarin Balogun a dus scorul la 2-0, însă reușita sa a fost invalidată după ce VAR-ul a intervenit și a depistat un ofsaid în construcția fazei.

Americanii au majorat în cele din urmă diferența în minutul 31 prin Balogun, care și-a mai trecut în cont o reușită înainte de fluierul final al primei reprize în minutul 45+5.

În actul secund, Paraguay a înscris în minutul 73, prin Mauricio, din pasa lui Julio Enciso. Confruntarea din Inglewood s-a încheiat însă 4-1 pentru SUA, după ce Giovanni Reyna l-a învins pe Orlando Gill în minutul 90+8.

Notele și echipele de start din SUA - Paraguay, conform FlashScore

SUA: Freese (6.2) - Freeman (7.4), Richards (7.3), Ream (8.0), Robinson (6.8) - Adams (6.8), Tillman (7.9) - Dest (7.0), McKennie (7.4), Pulisic (7.7) - Balogun (9.0); Jucători înlocuiți: Berhalter (6.9), Weah (6.4), Pepi (7.8), Reyna (-); Antrenor: Mauricio Pochettino

Paraguay: Gill (5.6) - Caceres (6.1), Gomez (6.0), Alderete (5.9), Alonso (5.6) - Gomez (5.5), Cubas (6.7), Bobadilla (5.2), Almiron (6.3) - Sanabria (6.1), Enciso (6.6); Jucători înlocuiți: Mauricio (7.0), Arce (5.9), Sosa (6.3), Velazquez (6.3), Kaku (-); Antrenor: Gustavo Alfaro