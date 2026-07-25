Dinamo s-a impus cu 5-1 în fața Universității Craiova, într-un meci din runda a doua a Superligii. „Câinii” au marcat prin Soro (8'), Musi (29'), Pop (59'), Cîrjan (76') și Pascual (90+3'), în timp ce oltenii au înscris prin Nsimba (50').

Nuno Campos: „Este o muncă grea, dar vrem să ne perfecționăm la acest aspect”

Antrenorul lui Dinamo s-a declarat mândru de jocul prestat de echipa sa și a pus accent pe munca pe care au depus-o jucătorii săi.

Nuno Campos a dezvăluit că Dinamo a lucrat multe la fazele fixe înaintea acestui duel, iar „câinii” au reușit să deschide scorul în urma unei astfel de situații.

„Acești jucători merită, pentru că nu este ușor pentru ei. În ultimul meci nu a fost corect rezultatul, dar au crezut în filozofia mea de joc și a dat roade.

Noi lucrăm mult la fazele fixe, este o muncă grea, dar vrem să ne perfecționăm la acest aspect. Astăzi ne-au ieșit foarte bine

Trebuie să înțelegem de ce nu am reușit să facem la fel în meciul trecut (n.r. cu Petrolul), dar jocul diferă de la o echipă la alta.

Cu timpul ne vom putea adăpata în funcție de adversar, dar acest lucru necesită timp.

În acest meci am făcut totul bine, dar trebuie să fim echilibrați pentru că nu putem spunea că în meciul trecut totul a fost rău, iar acum totul a fost excelent.

Este importanta să așteptăm până la partida următoare să vedem cum va fi David Irimia, dar cred că astăzi a intrat bine și a jucat bine.

Am văzut multe jocuri ale lui Dinamo și știam că fanii vor fi foarte importanți pentru noi în acest sezon. Trebuie să creăm o fortăreață acasă, iar acești fani au fost alături de noi încă din primul minut.”, a spus Nuno Campos.

Succesul în fața Universității Craiova reprezintă prima victorie a lui Dinamo în acest sezon, după dezamăgirea din prima etapă cu Petrolul, când echipa lui Nuno Campos a pierdut cu 0-1.