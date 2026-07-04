Paraguay - Franța, LIVE TEXT de la 00:00 pe Sport.ro. Echipele probabile

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Paraguay - Franța, duel contând pentru optimile Campionatului Mondial din 2026, va avea loc mâine, începând cu ora 00:00, pe stadionul Lincoln Financial Field din Philadelphia.

Câștigătoarea dintre Paraguay și Franța va întâlni în sferturile Campionatului Mondial învingătoarea din jocul Canada - Maroc.

Parcursul celor două naționale

Franța, în calitate de vicecampioană mondială en-titre, a defilat până acum la CM 2026. A câștigat cu 9 puncte și un golaveraj 10-2 o grupă cu Norvegia, Senegal și Irak. „Cocoșii galici” nu au avut emoții nici în „16”-imi, unde au învins cu 3-0 Suedia.

De cealaltă parte, Paraguay poate fi considerată revelația turneului final. Sud-americanii au trecut de grupe de pe locul 3, cu 4 puncte și 2-4 golaveraj, luptându-se cu SUA, Australia și Turcia. Paraguay a produs surpriza în „16”-imi, unde a eliminat Germania la loviturile de departajare, scor 4-3 după 1-1 în 120 de minute.

Echipele probabile

Paraguay (4-3-3): Gill - Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso - Galarza, Cubas, D. Gomez - Almiron, Avalos, Enciso

Gill - Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso - Galarza, Cubas, D. Gomez - Almiron, Avalos, Enciso Franța (4-2-3-1): Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Tchouameni, Rabiot - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe

Ilgiz Tantashev (Uzbekistan) va arbitra Paraguay - Franța.

Programul optimilor de finală la CM 2026

Toate meciurile din optimile Cupei Mondiale au fost stabilite, sâmbătă dimineaţă, odată cu încheierea partidelor din faza șaisprezecimilor. Programul lor este următorul:

Sâmbătă:

ora 20:00: Canada - Maroc (Houston)

Duminică:

00:00: Paraguay - Franţa (Philadelphia)

23:00: Brazilia - Norvegia (New York)

Luni:

03:00: Mexic - Anglia (Ciudad de Mexico)

22:00: Portugalia - Spania (Dallas)

Marţi: