LIVE TEXT Elveția - Bosnia de la 22:00, golgheterul Jovo Lukic este anunțat din nou titular!
Turneul final CM 2026 se desfășoară în SUA, Mexic și Canada.
De la ora 22.00, în Grupa B de la Campionatul Mondial, Elveţia va juca în compania Bosniei-Herţegovina.
Jovo Lukic (27 de ani) a debutat excelent la Cupa Mondială, reușind să marcheze la primul său meci oficial în tricoul naționalei Bosniei.
Jovo Lukic (U Cluj) a marcat în meciul de debut de la Mondial
Golgheter în Superliga și vicecampion al României cu U Cluj, Lukic a fost convocat de selecționerul Sergej Barbarez pentru Cupa Mondială.
În plus, atacantul a fost titularizat în primul meci, contra Canadei (1-1), și a înscris unicul gol al echipei sale.
După 62 de minute contra Canadei, Jovo Lukic "are șanse mari" să fie titularizat și la partida cu Elveția, programată diseară, de la 22:00, anunță Klix.
Presa din Bosnia scrie că veteranul Edin Dzeko ar fi depășit problemele medicale, însă este neclar dacă va putea evolua timp de 90 de minute.
Clasamentul din Grupa B
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