De la ora 22.00, în Grupa B de la Campionatul Mondial, Elveţia va juca în compania Bosniei-Herţegovina.

Jovo Lukic (27 de ani) a debutat excelent la Cupa Mondială, reușind să marcheze la primul său meci oficial în tricoul naționalei Bosniei.

Jovo Lukic (U Cluj) a marcat în meciul de debut de la Mondial

Golgheter în Superliga și vicecampion al României cu U Cluj, Lukic a fost convocat de selecționerul Sergej Barbarez pentru Cupa Mondială.

În plus, atacantul a fost titularizat în primul meci, contra Canadei (1-1), și a înscris unicul gol al echipei sale.

După 62 de minute contra Canadei, Jovo Lukic "are șanse mari" să fie titularizat și la partida cu Elveția, programată diseară, de la 22:00, anunță Klix.

Presa din Bosnia scrie că veteranul Edin Dzeko ar fi depășit problemele medicale, însă este neclar dacă va putea evolua timp de 90 de minute.

Clasamentul din Grupa B