Cu ambii părinți originari din Transilvania și stabiliți acum 16 ani în Austria, proaspătul internațional austriac de origine română s-a născut la Braunau am Inn, orașul devenit celebru pentru că este locul nașterii lui Adolf Hitler.

Legitimat din 2021 la SV Ried, club din Bundesliga (36 de goluri în 103 meciuri, conform statisticilor federației austriece), Mathias a fost integralist în a doua partidă cu Slovacia, câștigată cu 2-0 de Austria, și a jucat pe postul de extremă dreapta, cu numărul 10 pe tricou (VIDEO AICI) .

Printre cei care au debutat cu acest prilej pentru Austria se numără și un tânăr fotbalist de origine română, Mathias Adrian Feisan .

”Două meciuri internaționale, două victorii, niciun gol primit. Nou-formata selecționată Under 15, alcătuită din jucători născuți în 2011, a avut parte de un debut de succes” , a scris site-ul oficial al federației austriece.

Reprezentativa Under 15 a Austriei și-a început cu succes ”aventura” internațională luna trecută, cu o dublă împotriva Slovaciei la ÖFB Campus din Viena.

Felicitări pentru debut, practic naționala cea mai mică a Austriei își începe aventura fotbalistică și cu tine pe teren! Cât de greu a fost la primul tău meci internațional pentru Austria?

Mulțumesc! Bineînțeles că am avut emoții ca debutant, dar au fost emoții constructive, care m-au ajutat să mă concentrez, să intru în joc. Am avut multe acțiuni bune, am făcut mult pressing. Slovacia a fost un adversar pe măsură, dar în final am avut un rezultat pozitiv.

Ești jucător de atac, care este însă postul pe care te simți cel mai bine?

Acum am evoluat pe partea dreaptă. La echipa mea de club joc pe amândouă părțile ca extremă. Pot juca și atacant sau mijlocaș ofensiv, dar cel mai bine mă simt pe extrema dreaptă.

Cum te-ai descrie ca fotbalist? Calități, defecte, cum ești în afara terenului, ce hobby-uri ai?

Ca fotbalist mă văd cu o mentalitate bună, tehnic, rapid. Îmi place să fiu creativ cu pasele mele și caut mult 1 contra 1 ofensiv. Mama îmi zice că execuțiile mele sunt perle à la Beckham. Negativ, ca să zic așa, aș putea să îmi folosesc piciorul drept mai mult.

În afara terenului sunt foarte sociabil, prietenos, cu simțul umorului. Îmi place să petrec timp cu familia mea și prietenii. Hobby-uri ar fi baschetul și voleiul.

Când ai început fotbalul și cât de complicat este să ajungi la echipa națională? Mă refer la acțiunile de selecție, taberele de pregătire, testele date până să ajungi titular pentru Austria U-15.

Joc fotbal de mic, am început la 6 ani la o echipă locală în Braunau. În 2021 am dat probe și am intrat la academie la Ried.

Ried este un oraș la 40 de kilometri de Braunau, așa că am făcut naveta pentru antrenamente. La început de trei ori pe săptămână, iar în ultimul an de patru ori pe săptămână, plus meciurile din deplasare în fiecare sâmbătă. M-am antrenat o vreme și cu un trainer personal, care m-a ajutat să îmi perfecționez tehnica.

Parcursul nu a fost ușor, cu toată naveta asta zilnică de 80 de kilometri dus-întors. Dar, când este pasiune, totul este posibil!

Este clar greu să ajungi la națională, sunt foarte mulți copii talentați în Austria. A fost o selecție în octombrie anul trecut, cu 60 de copii, am avut apoi un training camp și, din cei 60, au selectat doar 24. În plus, un timp îndelungat scouterii au venit la meciurile noastre și ne observau evoluțiile.

Acum ne bucurăm cu toții, bineînțeles, de șansa frumoasă pe care am primit-o! Iar în familie, ca să glumesc puțin pe final, încă nu ne-am decis dacă eu moștenesc talentul din partea tatălui sau a mamei.