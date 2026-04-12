Încă un fotbalist român a debutat pentru Austria: "Perle à la Beckham"! Titular și număr 10 la primul său meci internațional

Mathias Feisan joacă în atac și este legitimat la SV Ried.

Reprezentativa Under 15 a Austriei și-a început cu succes ”aventura” internațională luna trecută, cu o dublă împotriva Slovaciei la ÖFB Campus din Viena.

”Două meciuri internaționale, două victorii, niciun gol primit. Nou-formata selecționată Under 15, alcătuită din jucători născuți în 2011, a avut parte de un debut de succes”, a scris site-ul oficial al federației austriece.

Printre cei care au debutat cu acest prilej pentru Austria se numără și un tânăr fotbalist de origine română, Mathias Adrian Feisan.

Legitimat din 2021 la SV Ried, club din Bundesliga (36 de goluri în 103 meciuri, conform statisticilor federației austriece), Mathias a fost integralist în a doua partidă cu Slovacia, câștigată cu 2-0 de Austria, și a jucat pe postul de extremă dreapta, cu numărul 10 pe tricou (VIDEO AICI).

Cu ambii părinți originari din Transilvania și stabiliți acum 16 ani în Austria, proaspătul internațional austriac de origine română s-a născut la Braunau am Inn, orașul devenit celebru pentru că este locul nașterii lui Adolf Hitler.

Interviul Sport.ro cu Mathias Feisan

Felicitări pentru debut, practic naționala cea mai mică a Austriei își începe aventura fotbalistică și cu tine pe teren! Cât de greu a fost la primul tău meci internațional pentru Austria?

Mulțumesc! Bineînțeles că am avut emoții ca debutant, dar au fost emoții constructive, care m-au ajutat să mă concentrez, să intru în joc. Am avut multe acțiuni bune, am făcut mult pressing. Slovacia a fost un adversar pe măsură, dar în final am avut un rezultat pozitiv.

Ești jucător de atac, care este însă postul pe care te simți cel mai bine?

Acum am evoluat pe partea dreaptă. La echipa mea de club joc pe amândouă părțile ca extremă. Pot juca și atacant sau mijlocaș ofensiv, dar cel mai bine mă simt pe extrema dreaptă.

Cum te-ai descrie ca fotbalist? Calități, defecte, cum ești în afara terenului, ce hobby-uri ai?

Ca fotbalist mă văd cu o mentalitate bună, tehnic, rapid. Îmi place să fiu creativ cu pasele mele și caut mult 1 contra 1 ofensiv. Mama îmi zice că execuțiile mele sunt perle à la Beckham. Negativ, ca să zic așa, aș putea să îmi folosesc piciorul drept mai mult. 

În afara terenului sunt foarte sociabil, prietenos, cu simțul umorului. Îmi place să petrec timp cu familia mea și prietenii. Hobby-uri ar fi baschetul și voleiul.

Când ai început fotbalul și cât de complicat este să ajungi la echipa națională? Mă refer la acțiunile de selecție, taberele de pregătire, testele date până să ajungi titular pentru Austria U-15.

Joc fotbal de mic, am început la 6 ani la o echipă locală în Braunau. În 2021 am dat probe și am intrat la academie la Ried. 

Ried este un oraș la 40 de kilometri de Braunau, așa că am făcut naveta pentru antrenamente. La început de trei ori pe săptămână, iar în ultimul an de patru ori pe săptămână, plus meciurile din deplasare în fiecare sâmbătă. M-am antrenat o vreme și cu un trainer personal, care m-a ajutat să îmi perfecționez tehnica. 

Parcursul nu a fost ușor, cu toată naveta asta zilnică de 80 de kilometri dus-întors. Dar, când este pasiune, totul este posibil! 

Este clar greu să ajungi la națională, sunt foarte mulți copii talentați în Austria. A fost o selecție în octombrie anul trecut, cu 60 de copii, am avut apoi un training camp și, din cei 60, au selectat doar 24. În plus, un timp îndelungat scouterii au venit la meciurile noastre și ne observau evoluțiile. 

Acum ne bucurăm cu toții, bineînțeles, de șansa frumoasă pe care am primit-o! Iar în familie, ca să glumesc puțin pe final, încă nu ne-am decis dacă eu moștenesc talentul din partea tatălui sau a mamei.

Nu este singurul român de la SV Ried

La academia lui SV Ried mai evoluează și alți copii de origine română. 

Doi dintre aceștia au fost prezentați în exclusivitate de Sport.ro: Lucas Banda și Ianis Iscru, antrenați de tatăl lui Lucas, Iulian Banda, ”nașul” celor de la Red Bull Salzburg.

România, pepinieră de talente pentru naționalele Austriei

De-a lungul ultimilor patru ani, Sport.ro a publicat interviuri și materiale exclusive cu mai mulți tineri fotbaliști români din Austria: Andres Sfait (ajuns ulterior la Salernitana, pentru care a debutat în Serie A, în prezent la CFR Cluj), Matthias Mal (campion național cu MS Linz), Andrei Lazăr (și el campion național cu MS Linz, când în finală a înscris o ”dublă” în 4 minute și a dat și 2 pase de gol), Marco Barb-Dudan (decarul de la Rapid Viena convocat ulterior la naționala Austriei), Lukas Grigoraș (fundașul central golgheter de la Rapid Viena), Rocco Vicol (mijlocașul ofensiv de la LASK Linz cu selecții la naționalele de juniori ale Austriei), ”Banda” de puști români de la Fussballschule Linz care i-a marcat 24 de goluri într-un meci lui Red Bull Salzburg sau Andrei Rostaș (Jose-Andrei Rostas), atacantul român născut în Spania care la 17 ani deja a înscris în acest sezon la seniori în Austria.

Foto: arhivă personală, Fußballakademie SV Ried & Nachwuchs

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Povestea lui David Podar-Știube, portarul român de la prima echipă a lui Bayern Munchen! Cum a înscris o dublă și de ce ieșea de pe teren când nu avea ce să apere
Un portar român de 15 ani, promovat la prima echipă a lui Bayern Munchen! Ce i-a spus la antrenament marele Manuel Neuer
Încă un puști român de 17 ani joacă titular în MLS! ”Pas cu pas” pentru ”cel mai tânăr jucător din istoria clubului”
Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”
Reacția lui Chivu după remontada făcută în fața lui Como! Italienii, notă și verdict pentru antrenorul român: ”Miroase deja!”
Pancu, declarația serii după ce și-a luat gândul de la titlu: ”Credeam că joacă Barcelona cu o echipă de Liga 3”
Andrei Nicolescu, anunț uriaș după CFR Cluj - Dinamo: „Se vor schimba linii”
Como - Inter 3-4, pe Sport.ro. Echipa lui Chivu a făcut remontada!
Omagiu superb pentru Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat la Istanbul
Jackpot pentru Istvan Kovacs! Suma uriașă încasată după ce a fost convocat la CM 2026

Antrenor surpriză la Farul în locul lui Ianis Zicu

Stadionul de 120 de milioane de euro din România rămâne o ruină: „Îți vine să plângi!”

Polonia – România 34-38, victorie și CALIFICARE! Moment IREAL pe VOYO: am dat gol în triplă inferioritate numerică! Vom juca în Final Four-ul EHF Euro Cup

Rădoi, OUT de la FCSB înainte de termen? "Finule, poți să te superi, dar gata!'

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai sexy femeie"

Omagiu superb pentru Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat la Istanbul
Pancu, declarația serii după ce și-a luat gândul de la titlu: ”Credeam că joacă Barcelona cu o echipă de Liga 3”
Como - Inter 3-4, pe Sport.ro. Echipa lui Chivu a făcut remontada!
Andrei Nicolescu, anunț uriaș după CFR Cluj - Dinamo: „Se vor schimba linii”
Ce l-a întristat pe Zeljko Kopic în meciul CFR Cluj - Dinamo: „Nu sunt mulțumit”
Un fotbalist român a debutat ieri la naționala Ungariei! Cum s-a descurcat
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Reacția austriecilor înainte de FCSB - LASK Linz: "Catastrofală / Șansă pentru revanșă"
De ce Filimon, multiplul campion național al României, va concura pentru Austria la Jocurile Olimpice de la Paris
Românul din Austria care câștigă mereu cu Red Bull Salzburg: ”Antrenorul lor mi-a spus că sunt singurul pe care încă nu l-a bătut!”
După ce în primăvară i-a dat 24 de goluri, ”Banda” de puști români din Austria a făcut din nou show ieri cu Red Bull Salzburg!
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

