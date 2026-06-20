LIVE TEXT Olanda - Suedia, derby european și un mare semn de întrebare la Campionatul Mondial, de la 20:00!

Olanda - Suedia, derby european și un mare semn de întrebare la Campionatul Mondial, de la 20:00! CM 2026
SPORT.RO
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Turneul final CM 2026 se joacă în SUA, Canada și Mexic.

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Olanda - Suedia

Olanda (Ţările de Jos) va întâlni Suedia, sâmbătă, de la ora 20.00, în etapa a doua a grupei F de la Cupa Mondială.

Tot sâmbătă, de la ora 23.00, are loc meciul Germania - Coasta de Fildeş, în grupa E.

De la ora 03.00, în grupa E, Ecuador întâlneşte Curaçao.

Duminică dimineaţă, la ora 07.00, Tunisia joacă în compania Japoniei, în grupa F. Este meciul cu numărul 1.000 din istoria Campionatelor Mondiale de fotbal, iar arbitrul întâlnirii va fi românul Istvan Kovacs.

Olandezul Frenkie de Jong este incert pentru meciul cu Suedia, spune selecționerul Ronald Koeman

Mijlocaşul Frenkie de Jong este incert pentru meciul dintre echipele Olandei și Suediei, care va avea loc sâmbătă la Houston, a indicat, vineri, selecţionerul Ronald Koeman, aflat sub presiune după egalul din deschidere împotriva Japoniei (2-2) la Cupa Mondială de fotbal, informează AFP.

Jucătorul lui FC Barcelona s-a accidentat la un contact cu coechipierul său Quinten Timber, mijlocaşul lui Olympique Marseille, a cărui absenţă a fost confirmată, a explicat Koeman într-o conferinţă de presă.

În ceea ce-l priveşte pe De Jong, titular obişnuit la naţionala Olandei, "vom vedea cum se simte mâine (sâmbătă), nu este clar. Există un semn de întrebare în ceea ce priveşte participarea sa la meci", a declarat antrenorul, care a oferit puţine detalii despre circumstanţele incidentului, scrie Agerpres.

Olanda va întâlni Suedia (Houston Stadium, 20:00) în al doilea său meci din Grupa F, iar apoi cu Tunisia pe 26 iunie, în timp ce Japonia va înfrunta Tunisia pe 21 iunie şi Suedia pe 26 iunie.

Clasamentul din Grupa F

Clasamente oferite de Sofascore
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