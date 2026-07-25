Acum, fosta campioană se pregătește pentru meciul din campionat cu Csikszereda Miercurea Ciuc, pentru care va menaja nu mai puțin de trei jucători. Eddy Gnahore (32 de ani) nu va evolua, așa cum a anunțat și managerul general Mihai Stoica, iar Aymen Boutoutaou (25 de ani) și Daniel Bîrligea (26 de ani) vor fi și ei lăsați în afara lotului, scrie spotmedia.ro.

Trei jucători, OUT de la FCSB pentru meciul cu Csikszereda

Astfel, se așteaptă ca Alexandru Stoian (18 ani) să-și facă apariția în echipa FCSB-ului pentru meciul de la Miercurea Ciuc. Acesta a avut o evoluție bună în meciul cu FK Auda și a impresionat inclusiv la antrenamentele echipei.

David Popa ar putea apăra poarta FCSB-ului în meciul cu Csikszereda, după ce Gigi Becali l-a criticat în termeni duri pe Ștefan Târnovanu pentru evoluția din meciul cu FK Auda.

Având în vedere că meciul retur se va disputa în Letonia, FCSB nu mai are prima șansă la calificare, potrivit specialiștilor de la Football Meets Data. Fosta campioană are șanse de 44% pentru a trece în faza următoare, în timp ce FK Auda a devenit favorită, cu 56%.

FCSB - FK Auda 2-3. Înfrângere pentru fosta campioană

Eduards Daskevics a deschis scorul în minutul 5 cu o reușită care l-a lăsat mască pe Ștefan Târnovanu. În minutul 23, Tavi Popescu a restabilit egalitatea, iar Barthelemy Diedhiou a dus scorul la 2-1 pentru letoni în minutul 32.

În actul secund, FCSB a egalat din nou prin noul transfer Aymen Boutoutaou, care a împins mingea în plasă după o acțiune superbă marca Alexandru Stoian. Auda a câștigat meciul după golul lui Kone din minutul 90+4.

VIDEO - Rezumatul partidei FCSB - FK Auda 2-3