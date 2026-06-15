Coasta de Fildeș a învins-o pe Ecuador în Philadelphia! Unicul marcator joacă în Premier League

Coasta de Fildeș a întâlnit-o pe Ecuador la 02:00 ora României, pe ”Lincoln Financial Field” din Philadelphia, Pennsylvania. La capătul celor 90 de minute, Coasta de Fildeș s-a impus cu 1-0 și a înregistrat toate cele trei puncte în Grupa E.

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Unicul marcator al meciului a fost Amad Diallo, atacantul lateral de la Manchester United care este cotat la 45 de milioane de euro de site-urile de specialitate. El a însemnat tabela de marcaj în minutul 90, în urma pasei decisive venite de la Wilfried Singo.

Coasta de Fildeș - Ecuador a fost al 11-lea meci de la Campionatul Mondial din 2026. Au mai rămas 93.

Pentru Coasta de Fildeș urmează meciul cu Germania de sâmbătă seară, ora 23:00. Cele două se vor întâlni la Toronto, pe ”BMO Field”. De cealaltă parte, Ecuador o va înfrunta pe Curacao în Kansas City, Missouri, pe ”Arrowhead Stadium”.

Lotul Ecuadorului la CM 2026

PORTARI: Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

FUNDAȘI: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Angelo Preciado (Atletico Mineiro), Joel Ordonez (Club Brugge), Felix Torres (Internacional), Jackson Porozo (Tijuana), Yaimar Medina (Genk).

MIJLOCAȘI: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Gonzalo Plata (Flamengo), Kendry Paez (River Plate), Pedro Vite (Pumas UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), John Yeboah (Venezia), Nilson Angulo (Sunderland), Alan Minda (Atletico Mineiro).

ATACANȚI: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracan), Anthony Valencia (Royal Antwerp), Jeremy Arevalo (VfB Stuttgart).

Lotul Coastei de Fildeș la CM 2026

PORTARI: Yahia Fofana (Caykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

FUNDAȘI: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guela Doue (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Wilfried Singo (Galatasaray), Evan Ndicka (AS Roma).

MIJLOCAȘI: Seko Fofana (FC Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessie (Al-Ahli), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean Michael Seri (Maribor).

ATACANȚI: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milano), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice).