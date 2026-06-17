Meciul este de la 23:00 și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

Anglia - Croația, de la 23:00, LIVE TEXT pe Sport.ro

Anglia nu a mai reușit să cucerească un trofeu la un turneu final din 1966, de când a câștigat Cupa Mondială, însă britanicii speră că Thomas Tuchel va reuși să spargă acest blestem.

Totuși, prima misiune a Angliei nu este deloc una ușoară. La ultimele două turnee finale, Croația a fost finalistă (2018) și semifinalistă (2022).

În 2018, Croația trecea de Anglia în semifinalele Cupei Mondiale cu scorul de 2-1 și se califica în finală, unde avea să piardă în fața Franței.

De atunci, cele două reprezentative s-au mai înfruntat în trei rânduri. În Nations League de două ori, un egal, scor 0-0, și o victorie a Angliei, scor 2-1, și la EURO 2020, când britanicii s-au impus cu 1-0.