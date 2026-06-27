Calificare istorică pentru Capul Verde la CM 2026! Ce s-a întâmplat în duelul cu Arabia Saudită

Dulcea reunire. CSM Slatina a început pregătirea cu un nou antrenor și cu patru fotbaliști transferați

Reprezentativa Belgiei a învins Noua Zeelandă, scor 5-1, şi s-a calificat în „16”-imi la Cupa Mondială de pe primul loc din Grupa G.

Belgia a trecut fără drept de apel de Noua Zeelandă

Pentru Belgia au marcat Trossard (28' și 50'), De Bruyne (66'), Lukaku (86') şi Saelemaekers (90+5').

Golul de onoare al Noii Zeelande a fost înscris de Just, în minutul 84.

Belgia a câștigat Grupa G

Belgia a avut cinci puncte şi a încheiat Grupa G pe primul loc, după ce a remizat cu Iran, scor 0-0, şi cu Egipt, scor 1-1.

Noua Zeelandă a fost eliminată, după ce a ocupat ultimul loc în grupă, cu un singur punct obţinut în meciul cu Iran (2-2). Noua Zeelandă a pierdut confruntarea cu Egiptul, scor 1-3.

Echipele de start la Noua Zeelandă - Belgia

Noua Zeelandă (4-2-3-1): Crocombe - Payne, Surman, Bindon, Cacace - J. Bell, Stamenic - Thomas, Singh, Just - Wood

Crocombe - Payne, Surman, Bindon, Cacace - J. Bell, Stamenic - Thomas, Singh, Just - Wood Rezerve: Paulsen, Woud, Barbarouses, Bayliss, Boxall, De Vries, C. Elliot, McCowatt, Old, Pijnaker, J. Randall, L. Rogerson, Rufer, T. Smith, B. Waine

Paulsen, Woud, Barbarouses, Bayliss, Boxall, De Vries, C. Elliot, McCowatt, Old, Pijnaker, J. Randall, L. Rogerson, Rufer, T. Smith, B. Waine Selecționer: Darren Bazeley

Darren Bazeley



Belgia (4-2-3-1): Courtois - Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper - Vanaken, Tielemans - Trossard, De Bruyne, Doku - De Ketelaere

Courtois - Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper - Vanaken, Tielemans - Trossard, De Bruyne, Doku - De Ketelaere Rezerve: Penders, Lammens, De Winter, Fernandez-Pardo, Lukaku, Lukebakio, Meunier, D. Moreira, A. Onana, Raskin, Saelemaekers, Seys, A. Witsel

Penders, Lammens, De Winter, Fernandez-Pardo, Lukaku, Lukebakio, Meunier, D. Moreira, A. Onana, Raskin, Saelemaekers, Seys, A. Witsel Selecționer: Rudi Garcia

Clasamentul Grupei G

În celălalt meci al Grupei G, Egipt și Iran au terminat la egalitate, scor 1-1. Prin urmare, clasamentul final arătă astfel: 1) Belgia - 5 puncte, 2) Egipt - 5 puncte, 3) Iran - 3 puncte și 4) Noua Zeelandă - un punct.

Belgia și Egipt s-au calificat în „16”-imi, unde pot fi însoțite de Iran de pe poziția a treia. Egipt se va lupta pentru un loc în optimi cu Australia. Belgia nu și-a aflat încă adversara.