Reprezentativa Belgiei a învins Noua Zeelandă, scor 5-1, şi s-a calificat în „16”-imi la Cupa Mondială de pe primul loc din Grupa G.
Belgia a trecut fără drept de apel de Noua Zeelandă
Pentru Belgia au marcat Trossard (28' și 50'), De Bruyne (66'), Lukaku (86') şi Saelemaekers (90+5').
Golul de onoare al Noii Zeelande a fost înscris de Just, în minutul 84.
Belgia a câștigat Grupa G
Belgia a avut cinci puncte şi a încheiat Grupa G pe primul loc, după ce a remizat cu Iran, scor 0-0, şi cu Egipt, scor 1-1.
Noua Zeelandă a fost eliminată, după ce a ocupat ultimul loc în grupă, cu un singur punct obţinut în meciul cu Iran (2-2). Noua Zeelandă a pierdut confruntarea cu Egiptul, scor 1-3.
Echipele de start la Noua Zeelandă - Belgia
- Noua Zeelandă (4-2-3-1): Crocombe - Payne, Surman, Bindon, Cacace - J. Bell, Stamenic - Thomas, Singh, Just - Wood
- Rezerve: Paulsen, Woud, Barbarouses, Bayliss, Boxall, De Vries, C. Elliot, McCowatt, Old, Pijnaker, J. Randall, L. Rogerson, Rufer, T. Smith, B. Waine
- Selecționer: Darren Bazeley
- Belgia (4-2-3-1): Courtois - Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper - Vanaken, Tielemans - Trossard, De Bruyne, Doku - De Ketelaere
- Rezerve: Penders, Lammens, De Winter, Fernandez-Pardo, Lukaku, Lukebakio, Meunier, D. Moreira, A. Onana, Raskin, Saelemaekers, Seys, A. Witsel
- Selecționer: Rudi Garcia
Clasamentul Grupei G
În celălalt meci al Grupei G, Egipt și Iran au terminat la egalitate, scor 1-1. Prin urmare, clasamentul final arătă astfel: 1) Belgia - 5 puncte, 2) Egipt - 5 puncte, 3) Iran - 3 puncte și 4) Noua Zeelandă - un punct.
Belgia și Egipt s-au calificat în „16”-imi, unde pot fi însoțite de Iran de pe poziția a treia. Egipt se va lupta pentru un loc în optimi cu Australia. Belgia nu și-a aflat încă adversara.