LIVE TEXT Curacao - Coasta de Fildeș pentru istorie: calificarea în 16-imile Campionatului Mondial, de la 23:00!

Curacao - Coasta de Fildeș pentru istorie: calificarea în 16-imile Campionatului Mondial, de la 23:00! CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Turneul final CM 2026 se desfășoară în SUA, Canada și Mexic.

TAGS:
Curacao - Cote d'IvoireCuracaoCoasta de FildesCM 2026Ecuador
Din articol

Curaçao - Coasta de Fildeş

Curaçao - Coasta de Fildeş şi Ecuador - Germania, ultimele meciuri din Grupa E de la Campionatul Mondial, se dispută în această seară. 

Ambele partide vor începe la ora 23:00 și vor decide, în afara deja calificatei Germania, cealaltă/celelalte echipă/echipe calificată/calificate din grupă în șaisprezecimile CM 2026.

Clasamentul LIVE din Grupa E

Clasamente oferite de Sofascore

Campionul mondial cu Germania, derapaj după meciul câștigat cu Coasta de Fildeș! Cum i-a numit pe ivorieni

Fostul mare mijlocaş german Bastian Schweinsteiger a stârnit o polemică în ţara sa după comentariile sale despre fotbalul african, pe care le-a făcut cu ocazia Cupei Mondiale 2026, scrie ziarul belgian Le Soir.

Fostul mijlocaş al lui Bayern Munchen, câştigător al Cupei Mondiale cu naţionala Germaniei în 2014, a făcut remarci nepotrivite în calitate de consultant al postului public de televiziune german ARD.

Înaintea meciului de sâmbătă dintre Germania şi Cote d'Ivoire, câştigat în cele din urmă de oamenii lui Julian Nagelsmann (2-1), Bastian Schweinsteiger a descris stilul de joc al ivorienilor drept "fotbal african", "uneori neortodox, puţin sălbatic, nu atât de tactic".

Mai ales cuvântul "sălbatic" a provocat o reacţie în Germania, datorită conotaţiei sale rasiste şi colonialiste.

Până acum, fostul jucător nu şi-a cerut scuze public, notează Agerpres. De altfel, el a comentat pentru ARD cu ocazia meciului Anglia - Ghana de marţi seară (0-0).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bulgaria devine producător de mașini. Modelele de aici costă de două ori mai mult decât o Dacia
Bulgaria devine producător de mașini. Modelele de aici costă de două ori mai mult decât o Dacia
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul-trofeu al lui Hagi a semnat cu multipla campioană a Olandei! ”Calități deosebite”
Fotbalistul-trofeu al lui Hagi a semnat cu multipla campioană a Olandei! ”Calități deosebite”
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali anunță încă două plecări de la FCSB și dezvăluie ce se întâmplă cu Florin Tănase
Gigi Becali anunță încă două plecări de la FCSB și dezvăluie ce se întâmplă cu Florin Tănase
Ar fi marea surpriză a Mondialului: ”Trebuie să țintim trofeul”
Ar fi marea surpriză a Mondialului: ”Trebuie să țintim trofeul”
Gigi Becali anunță un nou atacant pentru FCSB: "Peste un milion de euro, marchează fără probleme 20 de goluri"
Gigi Becali anunță un nou atacant pentru FCSB: "Peste un milion de euro, marchează fără probleme 20 de goluri"
MM Stoica i-a dat replica lui Victor Pițurcă: ”E grav ce spui”
MM Stoica i-a dat replica lui Victor Pițurcă: ”E grav ce spui”
Cine este ”Ursul” de la Dinamo! Tatăl său a jucat la FC Argeș
Cine este ”Ursul” de la Dinamo! Tatăl său a jucat la FC Argeș
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Transfer complet neașteptat: „Revine la FCSB”

Transfer complet neașteptat: „Revine la FCSB”

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Plecare importantă de la FCSB: „Cel mai strălucit! Sunt curios cum va evolua la noua echipă”

Plecare importantă de la FCSB: „Cel mai strălucit! Sunt curios cum va evolua la noua echipă”

A prins transferul în Bundesliga după sezonul de vis cu „U” Cluj: „Succes în noul capitol al carierei!”

A prins transferul în Bundesliga după sezonul de vis cu „U” Cluj: „Succes în noul capitol al carierei!”



Recomandarile redactiei
Gigi Becali anunță un nou atacant pentru FCSB: "Peste un milion de euro, marchează fără probleme 20 de goluri"
Gigi Becali anunță un nou atacant pentru FCSB: "Peste un milion de euro, marchează fără probleme 20 de goluri"
Ar fi marea surpriză a Mondialului: ”Trebuie să țintim trofeul”
Ar fi marea surpriză a Mondialului: ”Trebuie să țintim trofeul”
MM Stoica i-a dat replica lui Victor Pițurcă: ”E grav ce spui”
MM Stoica i-a dat replica lui Victor Pițurcă: ”E grav ce spui”
Cum arată noul Maybach decapotabil de la Mercedes. Prețul lui e mai mare decât multe apartamente din centrul Bucureștiului
Cum arată noul Maybach decapotabil de la Mercedes. Prețul lui e mai mare decât multe apartamente din centrul Bucureștiului
Cine este ”Ursul” de la Dinamo! Tatăl său a jucat la FC Argeș
Cine este ”Ursul” de la Dinamo! Tatăl său a jucat la FC Argeș
Alte subiecte de interes
Meci istoric Ecuador - Curacao la Campionatul Mondial! Cât s-a încheiat partida
Meci istoric Ecuador - Curacao la Campionatul Mondial! Cât s-a încheiat partida
Ce a spus Dick Advocaat, selecționerul Curacao, după 1-7 cu Germania la Mondial
Ce a spus Dick Advocaat, selecționerul Curacao, după 1-7 cu Germania la Mondial
Supraviețuitorii, ediția de Africa: un antrenor demis, un eșec cu 0-4 și un „Di Matteo” care le-a adus trofeul!
Supraviețuitorii, ediția de Africa: un antrenor demis, un eșec cu 0-4 și un „Di Matteo” care le-a adus trofeul!   
A învins cancerul, iar la un an a marcat golul decisiv în finala Cupei Africii. Sebastien Haller, omul-momentului pentru Coasta de Fildeș
A învins cancerul, iar la un an a marcat golul decisiv în finala Cupei Africii. Sebastien Haller, omul-momentului pentru Coasta de Fildeș
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
CITESTE SI
Alertă de caniculă în toată România. ANM a emis primul cod portocaliu de temperaturi ridicate și anunță până la 37 de grade

stirileprotv Alertă de caniculă în toată România. ANM a emis primul cod portocaliu de temperaturi ridicate și anunță până la 37 de grade

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Iranul acuză România de implicare în război: Teheranul invocă declarațiile șefului NATO despre operațiunea împotriva Iranului

stirileprotv Iranul acuză România de implicare în război: Teheranul invocă declarațiile șefului NATO despre operațiunea împotriva Iranului

De ce te dor picioarele când te dai jos din pat dimineața. Cauza principală identificată de specialiști

stirileprotv De ce te dor picioarele când te dai jos din pat dimineața. Cauza principală identificată de specialiști

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!