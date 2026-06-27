Nici în faţa campioanei europene, ''Celeştii'' nu au făcut un meci bun, dimpotrivă, au încheiat urât, cu durităţi şi scene făcute de Canobbio, care a refuzat momente bune să accepte cartonaşul roşu din final.

Sud-americanii au dezamăgit din nou, dubla campioană mondială părăsind turneul final fără victorie şi pentru a doua ediţie la rând după faza grupelor.

Spania, fără a străluci, s-a impus în faţa Uruguayului prin golul lui Alex Baena (42).

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După 1-1 cu Arabia Saudită şi 0-0 cu Capul Verde, echipa antrenată de Marcelo Bielsa avea nevoie de măcar un rezultat de egalitate contra Spaniei pentru a păstra şanse de a merge mai departe.

Prima ocazie notabilă a meciului a venit în min. 32, când şutul lui Canobbio a fost blocat de un fundaş.

Bentancur (36) a trimis o torpilă de la 30 de metri, peste poartă.

În min. 42, Baena a şutat din întoarcere de la 14 metri, după centrarea lui Llorente, iar portarul Muslera (40 ani) a scăpat pur şi simplu mingea în plasă, aceasta nefiind prima sa gafă la acest Mondial. De remarcat că ibericii au marcat într-un moment în care Oyarzabal se afla pe marginea terenului.

Unai Simon a avut emoţii în finalul primei reprize (45+8), când Cubarsi a fost aproape de autogol.

În partea secundă, jocul a fost tot mai tensionat, uruguayenii au faultat dur şi des, frustraţi de lipsa realizărilor.

Olmo (63) a trimis peste poartă de la 14 metri.

Sud-americanii au reuşit să îşi creeze două situaţii bune, dar Unai Simon a apărat şutul trimis de Olivera la colţul scurt (82) şi şutul lui De la Cruz de la 25 de metri (85).

Spania putea câştiga mai clar, dar Ferran Torres a trimis în bara transversală (86) cu un şut de la 16 metri.

Canobbio a fost eliminat în min. 90+4 pentru un fault dur la Cubarsi.

Spania, care a făcut un singur meci bun, cel cu Arabia Saudită (4-0), va juca în şaisprezecimile de finală contra echipei clasate pe locul al doilea în Grupa H, Austria sau Algeria, pe 2 iulie, la Los Angeles.

A marcat: Alex Baena (42).

Guadalajara, Guadalajara Stadium: 45.065 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa H

Au evoluat echipele:

Uruguay: 23. Fernando Muslera (1. Sergio Rochet, 46) - 13. Guillermo Varela, 3. Sebastian Caceres, 16. Mathias Olivera, 25. Juan Manuel Sanabria (18. Brian Rodriguez, 70) - 5. Manuel Ugarte (7. Nicolas De La Cruz, 45) - 6. Rodrigo Bentancur, 8. Federico Valverde (căpitan; 21. Federico Vinas, 56) - 14. Agustin Canobbio, 9. Darwin Nunez, 20. Maximiliano Araujo. Selecţioner: Marcelo Bielsa.

Rezerve neutilizate: 12. Santiago Mele - 2. Jose Maria Gimenez, 4. Ronald Araujo, 17. Matias Vina, 24. Santiago Bueno, 10. Giorgian De Arrascaeta, 15. Emiliano Martinez, 22. Joaquin Piquerez, 26. Rodrigo Zalazar, 11. Facundo Pellistri, 19. Rodrigo Aguirre.

Spania: 23. Unai Simon - 5. Marcos Llorente, 22. Pau Cubarsi, 14. Aymeric Laporte, 24. Marc Cucurella - 16. Rodri (căpitan) - 6. Mikel Merino (10. Daniel Olmo, 60), 20. Pedri (8. Fabian Ruiz, 60) - 19. Lamine Yamal (7. Ferran Torres, 76), 21. Mikel Oyarzabal (17. Nico Williams, 76), 15. Alejandro Baena (11. Yeremy Pino, 66). Selecţioner: Luis De La Fuente.

Rezerve neutilizate: 1. David Raya, 13. Joan Garcia - 2. Marc Pubill, 3. Alejandro Grimaldo, 4. Eric Garcia, 12. Pedro Porro, 9. Gavi, 18. Martin Zubimendi, 25. Victor Munoz, 26. Borja Iglesias.

Arbitru: Ismael Elfath; arbitri asistenţi: Corey Parker, Kyle Atkins (toţi din SUA); al patrulea oficial: Juan Calderon (Costa Rica); arbitru asistent de rezervă: Juan Carlos Mora (Costa Rica)

Arbitru video: Tatiana Guzman (Nicaragua); arbitri asistenţi video: Armando Villarreal (SUA), Khamis Al Marri (Qatar)

Cartonaşe galbene: Baena (46), Sanabria (54), Varela (58), De La Cruz (90+3).

Cartonaş roşu: Canobbio (90+4), scrie Agerpres.