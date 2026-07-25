Assad Al-Hamlawi (25 de ani) are o ofertă uriașă din partea egiptenilor de la Pyramids FC, iar Gică Craioveanu consideră că o asemenea propunere nu poate fi refuzată.

Potrivit presei din Egipt, Pyramids FC a oferit cinci milioane de euro pentru transferul atacantului palestinian, în timp ce fotbalistul ar urma să încaseze un salariu de 1,2 milioane de dolari pe sezon, pe durata unui contract valabil trei ani.

Gică Craioveanu: „Nu a mai avut România de mult timp o astfel de sumă pe masă”

Fostul mare atacant al Universității Craiova este convins că oferta reprezintă o afacere excelentă pentru clubul finanțat de Mihai Rotaru.

„Oferta este foarte, foarte bună. Aș zice, senzațională!

Acum, nu sunt eu în măsură să spun ce trebuie să facă cei de la Craiova, pentru că nu mai am nicio funcție acolo, dar sunt convins că Mike e mulțumit de ea.

Repet, oferta este foarte, foarte bună. Știi cum se spune, nu se poate refuza așa ceva.

Plus că nu a mai avut România de mult timp o astfel de sumă pe masă”, a declarat Gică Craioveanu, pentru Digi Sport.

Totuși, fostul internațional recunoaște că și-ar fi dorit ca oltenii să păstreze lotul intact pentru a ataca grupele UEFA Champions League.

„Dacă ar fi după mine, aș vrea să rămână toți, ca să vedem unde poate ajunge Craiova. Dar mă gândesc și la binele lui.

Universitatea Craiova îl are pe cel mai bun, Nsimba, «Bestia», care-mi place mie cel mai mult. Sper să continue și Baiaram și să-i vedem la lucru și pe cei care au venit vara aceasta”, a mai spus Craioveanu.

În sezonul trecut, atacantul palestinian a disputat 51 de meciuri în toate competițiile, a marcat 18 goluri și a oferit patru pase decisive.

Contractul său cu Universitatea Craiova este valabil până în vara lui 2028 și include o clauză de reziliere în valoare de 10 milioane de euro.