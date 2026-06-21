LIVE TEXT Spania - Arabia Saudită, de la ora 19:00 în Grupa H de la Campionatul Mondial!

Spania - Arabia Saudită, de la ora 19:00 în Grupa H de la Campionatul Mondial! CM 2026
SPORT.RO
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Turneul final CM 2026 se dispută în aceste zile în SUA, Canada și Mexic.

TAGS:
Spania - Arabia SaudităCM 2026SpaniaArabia SauditaCampionatul Mondial de Fotbal
Din articol

Spania - Arabia Saudită

Campioana europeană Spania va evolua, duminică, de la ora 19.00, în compania Arabiei Saudite, în grupa H de la Cupa Mondială.

În grupa G, de la ora 22.00, Belgia va întâlni Iran.

Urmează noaptea, de la ora 01.00, în grupa H, Uruguay va întâlni echipa din Capul Verde.

Iar luni dimineaţa, la ora 04.00, în grupa G, Noua Zeelandă va evolua cu Egipt.

Tunisia - Japonia s-a încheiat: știm care este cea mai slabă echipă de la Campionatul Mondial!

După 1-5 cu Suedia în meciul de debut, Tunisia a schimbat inutil selecționerul pentru că în a doua partidă, jucată în această dimineață, a pierdut cu 0-4 în fața Japoniei!

În urma acestui rezultat, tunisienii au fost eliminaţi de la actuala ediţie a CM.

Golurile au fost marcate de Kamada (4), Ueda (31, 83) şi Ito (69).

A fost meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale de fotbal, arbitrat de românul Istvan Kovacs, pe Monterrey Stadium, în Grupa F.

Kovacs nu a acordat niciun cartonaş galben.

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