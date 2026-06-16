FOTO Arabia Saudită - Uruguay 1-1. Ce s-a întâmplat în meci, pas cu pas + Ce urmează pentru cele două selecționate

Arabia Saudită - Uruguay 1-1. Ce s-a întâmplat în meci, pas cu pas + Ce urmează pentru cele două selecționate CM 2026
Alexandru Hațieganu
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CM 2026 | Grupa H.

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Arabia Saudita - UruguayCM 2026UruguayArabia Saudita
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Selecționatele Uruguayului și Arabiei Saudite au terminat la egalitate, 1-1 (0-1), luni, pe Miami Stadium, într-un meci din Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal din Statele Unite, Mexic și Canada.

Arabia Saudită - Uruguay 1-1

Saudiții au fost aproape de a produce o nouă surpriză, cum au făcut-o în primul loc meci din 2022, 2-1 cu Argentina, care avea să devină campioană mondială. ''Șoimii verzi'' au deschis scorul prin Abdulelah Alamri (41), sud-americanii egalând pe final, prin Maximiliano Araujo (80).

Celeștii au jucat slab în prima repriză, chiar dacă au dominat jocul, însă au amenințat rar poarta saudită. Maxi Araujo (5) a trimis un șut din marginea careului, respins de portar, după care Alowais a respins superb lovitura de cap a lui Vinas (30), din plonjon de la 10 metri.

Echipa antrenată de Georgios Donis a avut o șansă mare de gol prin fundașul Alamri (38), dar ''veteranul'' Muslera a respins.Trei minute mai târziu, la un corner executat de Aljuwayr, Kanno a reluat cu capul, Muslera a respins, dar Alamri a fost abil și a trimis mingea în poartă (41), deschizând scorul.

Arabia Saudită - Uruguay 1-1 - GALERIE FOTO

Fotografii: Getty

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Uruguayul a mai avut o ocazie până la pauză, dar Alowais a reținut lovitura de cap a lui Vinas (45). Fosta campioană mondială a dominat autoritar repriza secundă, dar fie portarul Alowais s-a opus, fi a fost lipsită de șansă, ori de inspirație la finalizare.

Vinas (50) a fost imprecis, Ugarte (60) a șutat de la 22 de metri în bară, iar Alowais a respins șutul expediat din lovitură liberă de Valverde (67). Maxi Araujo a egalat (80), după mingea respinsă de Alowais, la lovitura de capul a lui Vinas. Caceres (83, 90+3), Rodriguez (83, 90+6), De La Cruz (90+1) și Valverde (90+3) au căutat golul victoriei, fără a-l reuși.

Și saudiții au avut o oportunitate pe final, prin Abdulhamid (87), al cărui șut s-a dus puțin peste poartă. Saudiții vor mai juca în grupă cu Spania pe 21 iunie și cu Capul Verde pe 27 iunie. Uruguayenii vor întâlni Capul Verde în următorul meci, pe 22 iunie, încheind grupa contra Spaniei, pe 27 iunie.

Arabia Saudită - Uruguay 1-1 (1-0)

Au marcat: Abdulelah Alamri (41), respectiv Maximiliano Araujo (80).

Miami, Miami Stadium: 62.764 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa H

Au evoluat echipele:

Arabia Saudită: 21. Mohammed Alowais - 12. Saud Abdulhamid (3. Ali Lajami, 90+3), 5. Hassan Altambakti, 4. Abdulelah Alamri, 24. Moteb Alharbi (19. Abdullah Alhamddan, 90+3) - 26. Mohammed Abu Alshamat (13. Nawaf Bu Washl, 81), 23. Mohamed Kanno, 15. Abdullah Alkhaibari, 10. Salem Aldawsari (căpitan) - 7. Musab Aljuwayr (6. Nasser Aldawsari, 63), 9. Feras Albrikan (18. Ala Alhajji, 90+3). Selecționer: Georgios Donis.

Rezerve neutilizate: 1. Nawaf Alaqidi, 22. Ahmed Alkassar - 2. Ali Majrashi, 14. Hassan Kadish, 25. Jehad Thikri, 16. Ziyad Aljohani, 8. Aiman Yahya, 11. Saleh Alshehri, 17. Khalid Alghannam, 20. Sultan Mandash.

Uruguay: 23. Fernando Muslera - 13. Guillermo Varela, 3. Sebastian Caceres, 16. Mathias Olivera, 17. Matias Vina (25. Juan Manuel Sanabria, 46) - 5. Manuel Ugarte (7. Nicolas De La Cruz, 72), 6. Rodrigo Bentancur - 21. Federico Vinas (19. Rodrigo Aguirre, 90), 8. Federico Valverde (căpitan), 20. Maximiliano Araujo (18. Brian Rodriguez, 81) - 9. Darwin Nunez (14. Agustin Canobbio, 46). Selecționer: Marcelo Bielsa.

Rezerve neutilizate: 1. Sergio Rochet, 12. Santiago Mele - 2. Jose Maria Gimenez, 24. Santiago Bueno, 15. Emiliano Martinez, 22. Joaquin Piquerez, 26. Rodrigo Zalazar, 11. Facundo Pellistri.

Arbitru: Maurizio Mariani; arbitri asistenți: Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (toți din Italia); al patrulea oficial: Drew Fischer (Canada); arbitru asistent de rezervă: Michael Barwegen (Canada)

Arbitru video: Marco Di Bello (Italia); arbitri asistenți video: Ivan Bebek (Croația), Jerome Brisard (Franța)

Cartonașe galbene: Alamri (44).

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