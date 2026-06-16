Selecționatele Uruguayului și Arabiei Saudite au terminat la egalitate, 1-1 (0-1), luni, pe Miami Stadium, într-un meci din Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal din Statele Unite, Mexic și Canada.

Arabia Saudită - Uruguay 1-1

Saudiții au fost aproape de a produce o nouă surpriză, cum au făcut-o în primul loc meci din 2022, 2-1 cu Argentina, care avea să devină campioană mondială. ''Șoimii verzi'' au deschis scorul prin Abdulelah Alamri (41), sud-americanii egalând pe final, prin Maximiliano Araujo (80).

Celeștii au jucat slab în prima repriză, chiar dacă au dominat jocul, însă au amenințat rar poarta saudită. Maxi Araujo (5) a trimis un șut din marginea careului, respins de portar, după care Alowais a respins superb lovitura de cap a lui Vinas (30), din plonjon de la 10 metri.

Echipa antrenată de Georgios Donis a avut o șansă mare de gol prin fundașul Alamri (38), dar ''veteranul'' Muslera a respins.Trei minute mai târziu, la un corner executat de Aljuwayr, Kanno a reluat cu capul, Muslera a respins, dar Alamri a fost abil și a trimis mingea în poartă (41), deschizând scorul.