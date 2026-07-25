Dinamo s-a impus cu 5-1 în fața Universității Craiova, într-un meci din runda a doua a Superligii. „Câinii” au marcat prin Soro (8'), Musi (29'), Pop (59'), Cîrjan (76') și Pascual (90+3'), în timp ce oltenii au înscris prin Nsimba (50').

Universitatea Craiova a pierdut și meciul tur din a doua rundă a preliminariilor din Champions League, scor 0-1, în fața lui Levski Sofia.

Ce a făcut Levski Sofia în campionat

În ziua în care oltenii au primit o corecție serioasă de la Dinamo, Levski Sofia a câștigat cu 2-1 în fața lui Lokomotiv Sofia, într-un meci din runda a doua a campionatului din Bulgaria.

Chiar dacă adversara Craiovei a fost condusă cu 1-0 grație reușitei lui Spas Delev din minutul 63, golurile lui Reinaldo (77') și Serginho (82') au adus victoria lui Levsiki Sofia.

Aceasta este a doua victorie pentru formația din Bulgaria în campionat, după ce a câștigat în prima etapă cu tot cu 2-1 duelul cu Dunav Ruse/

Partida Universitatea Craiova - Levski Sofia, din returul rundei a doua din preliminariile Champions League, va avea loc miercuri 29 iulie și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.