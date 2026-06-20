Golul care a decis meciul de pe ”Gilette Stadium”, din Foxborough, a fost marcat de Ismael Saibari încă din minutul doi, din assist-ul lui Brahim Diaz, așa cum s-a întâmplat și în primul meci de la Cupa Mondială, cu Brazilia, scor 1-1, când tot Saibari a înscris și tot Diaz a pasat decisiv.

Scoția - Maroc 0-1. Saibari a marcat din nou pentru africani

În urma acestui rezultat, Marocul a ajuns pe locul doi, cu patru puncte, la egalitate cu Brazilia, și este mare favorită pentru calificarea în faza următoare, ținând cont că în ultima etapă africanii vor întâlni Haiti, ”codașa” Grupei C.

Scoția rămâne pe locul trei, cu trei puncte și va avea parte de un examen dificil în următoarea etapă. Va întâlni Brazilia, cea mai bine cotată echipă din această grupă.

Maroc : Bounou - Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi - Ounahi (El Mourabet - 90), El Aynaoui, Bouaddi - El Khannouss (Talbi - 84), Saibari (Rahimi - 84), Brahim Diaz (Amaimouni - 84). Selecţioner: Mohamed Ouahbi

: Bounou - Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi - Ounahi (El Mourabet - 90), El Aynaoui, Bouaddi - El Khannouss (Talbi - 84), Saibari (Rahimi - 84), Brahim Diaz (Amaimouni - 84). Selecţioner: Mohamed Ouahbi Scoţia : Gunn - Tierney (Gannon - Doak - 60), Robertson, Hendry, Hanley, Patterson (Ralston - 89) - McGinn (Stewart - 89), Mctominey, Ferguson, Christie (McLean - 71)- Adams (Dykes - 71). Selecţioner: Steve Clarke

Meciul a fost arbitrat de uzbecul Ilgiz Tantashev.