Calculele Grupei K de la CM 2026 în ultima rundă sunt simple. Columbia și Portugalia sunt deja calificate în „16”-imi și se luptă între ele pentru primul loc. Lusitanii sunt obligați să câștige pentru a-și asigura prima poziție în grupă.

De cealaltă parte, RD Congo este obligată să se impună pentru a păstra șanse de calificare la finalul fazei grupelor. Uzbekistan, deja eliminată, se luptă doar pentru onoare.

Până acum, niciuna dintre naționalele aflate în Grupa K a Campionatului Mondial nu și-a aflat oponenta din „16”-imi.

Clasamentul Grupei K după primele două runde

1) Columbia - golaveraj 4-1, 6 puncte

2) Portugalia - 6-1, 4 puncte

3) RD Congo - 1-2, un punct

4) Uzbekistan - 1-8, 0 puncte

Echipele probabile din Columbia - Portugalia

Columbia (4-3-3): Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Puerta, Arias, Lerma - J. Rodriguez, L. Suarez, L. Diaz

Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Puerta, Arias, Lerma - J. Rodriguez, L. Suarez, L. Diaz Portugalia (4-3-3): D. Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - Vitinha, Fernandes, J Neves - Neto, Ronaldo, Felix

Echipele probabile din RD Congo - Uzbekistan