LIVE TEXT Columbia - Portugalia și RD Congo - Uzbekistan, duminică de la 2:30. Echipele probabile

Columbia - Portugalia și RD Congo - Uzbekistan, duminică de la 2:30. Echipele probabile CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Ultima etapă din Grupa K se vede LIVE TEXT pe Sport.ro: Columbia - Portugalia și RD Congo - Uzbekistan, duminică, de la 2:30. 

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Cupa MondialaCampionatul MondialCM 2026PortugaliaColumbiaRD CongoUzbekistan
Din articol

Calculele Grupei K de la CM 2026 în ultima rundă sunt simple. Columbia și Portugalia sunt deja calificate în „16”-imi și se luptă între ele pentru primul loc. Lusitanii sunt obligați să câștige pentru a-și asigura prima poziție în grupă. 

Columbia - Portugalia și RD Congo - Uzbekistan, LIVE TEXT pe Sport.ro duminică de la 2:30

De cealaltă parte, RD Congo este obligată să se impună pentru a păstra șanse de calificare la finalul fazei grupelor. Uzbekistan, deja eliminată, se luptă doar pentru onoare.

Până acum, niciuna dintre naționalele aflate în Grupa K a Campionatului Mondial nu și-a aflat oponenta din „16”-imi.

Clasamentul Grupei K după primele două runde

  • 1) Columbia - golaveraj 4-1, 6 puncte
  • 2) Portugalia - 6-1, 4 puncte
  • 3) RD Congo - 1-2, un punct
  • 4) Uzbekistan - 1-8, 0 puncte

Echipele probabile din Columbia - Portugalia

  • Columbia (4-3-3): Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Puerta, Arias, Lerma - J. Rodriguez, L. Suarez, L. Diaz
  • Portugalia (4-3-3): D. Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - Vitinha, Fernandes, J Neves - Neto, Ronaldo, Felix

Echipele probabile din RD Congo - Uzbekistan

  • RD Congo (4-3-3): Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku - Mukau, Moutoussamy, Kayembe - Bongonda, Bakambu, Wissa
  • Uzbekistan (3-4-2-1): Yusupov - Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov - Karimov, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev - Fayzullayev, Urunov - Shomurodov
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