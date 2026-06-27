Calculele Grupei K de la CM 2026 în ultima rundă sunt simple. Columbia și Portugalia sunt deja calificate în „16”-imi și se luptă între ele pentru primul loc. Lusitanii sunt obligați să câștige pentru a-și asigura prima poziție în grupă.
LIVE TEXT Columbia - Portugalia și RD Congo - Uzbekistan, duminică de la 2:30. Echipele probabile
Ultima etapă din Grupa K se vede LIVE TEXT pe Sport.ro: Columbia - Portugalia și RD Congo - Uzbekistan, duminică, de la 2:30.
De cealaltă parte, RD Congo este obligată să se impună pentru a păstra șanse de calificare la finalul fazei grupelor. Uzbekistan, deja eliminată, se luptă doar pentru onoare.
Până acum, niciuna dintre naționalele aflate în Grupa K a Campionatului Mondial nu și-a aflat oponenta din „16”-imi.
Clasamentul Grupei K după primele două runde
- 1) Columbia - golaveraj 4-1, 6 puncte
- 2) Portugalia - 6-1, 4 puncte
- 3) RD Congo - 1-2, un punct
- 4) Uzbekistan - 1-8, 0 puncte
Echipele probabile din Columbia - Portugalia
- Columbia (4-3-3): Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Puerta, Arias, Lerma - J. Rodriguez, L. Suarez, L. Diaz
- Portugalia (4-3-3): D. Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - Vitinha, Fernandes, J Neves - Neto, Ronaldo, Felix
Echipele probabile din RD Congo - Uzbekistan
- RD Congo (4-3-3): Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku - Mukau, Moutoussamy, Kayembe - Bongonda, Bakambu, Wissa
- Uzbekistan (3-4-2-1): Yusupov - Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov - Karimov, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev - Fayzullayev, Urunov - Shomurodov
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