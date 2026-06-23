Reprezentativa Portugaliei va întâlni selecţionata Uzbekistanului, marţi, în etapa a doua a grupei K de la Cupa Mondială, de la ora 20:00.

Va fi și un duel între jucătorul Cristiano Ronaldo și antrenorul Fabio Cannavaro, ambii laureați cu Balonul de Aur - italianul este în prezent selecționerul uzbecilor.

Fabio Cannavaro despre Cristiano Ronaldo: ”Marchează în toate modurile posibile, chiar și din lovituri de colț”

"Nu ne putem concentra doar pe Cristiano. Ştim că este unul dintre cei mai buni din toate timpurile, dar Portugalia are mulţi jucători buni.

Nu-l putem lăsa liber, trebuie să fim foarte concentraţi asupra sa pentru că Cristiano marchează în toate modurile posibile, chiar şi din lovituri de colţ", a declarat Cannavaro în cursul unei conferinţe de presă.

Tot în grupa K, de la ora 05.00, se joacă meciul Columbia - RD Congo.

Clasamentul din Grupa K