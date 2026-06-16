Argentina - Algeria, de la 04:00! Campioana Mondială intră în scenă

Argentina - Algeria, de la 04:00! Campioana Mondială intră în scenă CM 2026
SPORT.RO
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Argentina - Algeria se joacă de la 04:00 la Campionatul Mondial.

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Argentina - Algeria, din Grupa J de la Campionatul Mondial, va avea loc miercuri de la ora 04:00.

Argentina - Algeria, de la 04:00! Messi & co. își apără trofeul mondial

Argentina va debuta la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic și va juca primul meci în Kansas pe „Arrowhead Stadium”.

Campioana Mondială a reușit două victorii în amicalele cu Honduras (2-0) și Islanda (3-0) de dinainte de Cupa Mondială și vine la ediția din 2026 să își apere titlul mondial cucerit în Qatar în 2022.

De cealaltă parte, Algeria are tot două victorii în amicalele din luna iunie cu Bolovia (4-0) și Țările de Jos (1-0).

Ultima întâlnire dintre cele două echipe naționale a fost un amical jucat în 2007, iar atunci Argentina s-a impus cu 4-3.

Echipele probabile: 

  • Argentina: E. Martinez; Molina, Otamendi, Li. Martinez, Medina; De Paul, Fernandez, Mac Allister, Almada; Messi, La. Martinez
  • Algeria: Zidane; Belghali, Mandi, Chergui, Ait-Nouri; Bentaleb, Boudaoui; Mahrez, Maza, Amoura; Gouiri

Abia transferat la Spurs, Marcos Senesi va juca la Mondial

Fundaşul Marcos Senesi a fost convocat în lotul Argentinei pentru Cupa Mondială din 2026, înlocuindu-l pe Leonardo Balerdi de la Olympique Marseille, care a fost forţat să se retragă din cauza unei accidentări musculare, a anunţat joi Federaţia Argentiniană de Fotbal (AFA).

Recent transferat de Tottenham Hotspur, Senesi se alătură lotului de 26 de jucători selectaţi pentru Albiceleste, campioana mondială en-titre.

El îl înlocuieşte pe jucătorul de 27 de ani de la Olympique Marseille (11 selecţii), care a suferit o ruptură musculară săptămâna trecută în timpul unui antrenament al echipei.

Experimentatul Senesi (29) tocmai a încheiat un sezon excelent în Premier League cu Bournemouth şi este considerat unul dintre cei mai buni fundaşi centrali ai Argentinei din Europa.

Argentina îşi va începe sezonul pe 17 iunie împotriva Algeriei, la Kansas City (Grupa J), înainte de a înfrunta Austria şi apoi Iordania.

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