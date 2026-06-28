Partida Africa de Sud - Canada, din „16-imile” Campionatului Mondial din 2026, va avea loc duminică, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

Africa de Sud - Canada, LIVE TEXT, de la 22:00

Africa de Sud a încheiat pe locul doi Grupa A, din care au mai făcut parte Coreea de Sud, Mexic și Cehia. „Bafana” a înregistrat o victorie cu 1-0 în fața Coreei de Sud, o remiză cu Cheia (1-1) și înfrângerea din meciul de debut, 0-2 cu Mexic.

Echipa lui Hugo Broos a încheiat grupa cu patru puncte și va da piept cu o națională care a înregistrat același punctaj. Canada a terminat pe locul secund Grupa B.

Canadienii au remizat în primul meci cu Bosnia, scor 1-1, dar s-au impus clar în fața lui Qatar cu 6-0, pentru a simți gustul înfrângerii în ultimul meci cu Elveția, încheiat 1-2.

Echipele probabile:

Africa de Sud: Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mbatha, Mokoena; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa

Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mbatha, Mokoena; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa Canada: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ahmed; David, Larin

Hugo Broos: ”O echipă care a crezut în ea însăşi”

"Când sud-coreenii au avut mingea, am încercat să acoperim toate spaţiile şi cred că am reuşit. Dar când am avut noi mingea, a fost periculos pentru ei, pentru că am folosit spaţiile pe care ni le-au oferit. Am avut acţiuni rapide şi avem jucători capabili să se demarce", a mai spus el.

"Astăzi aţi văzut o echipă care a crezut în ea însăşi. Duminică veţi vedea din nou o echipă care crede în ea însăşi şi care se va lupta timp de 90 de minute şi chiar mai mult, dacă va fi nevoie, iar apoi vom vedea. Dar să sperăm că vom obţine un rezultat bun", a conchis Hugo Broos, conform Agerpres.