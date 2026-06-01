CS UNIVERSITATEA CRAIOVA
Antrenor - Filipe Coelho (confirmat)
Veniri - /
Reveniri după împrumuturi - Ștefan Bană (Oțelul), Florin Gașpăr (CSM Reșița)
Plecări - Vasile Mogoș (contract încheiat)
FC UNIVERSITATEA CLUJ
Antrenor - Cristiano Bergodi (confirmat)
Veniri - Marius Ștefănescu (Konyaspor / 300.000 euro), Andrei Coubiș (Sampdoria / 150.000 euro), Neofytos Michail (Pafos FC / gratis), Florent Poulolo (UTA Arad / gratis), Friday Adams (FC Botoșani / gratis)
Reveniri după împrumuturi - Raji Ayomide (Olimpia Satu Mare), Iustin Chirilă (CSM Reșița), Luca Nagy (SCM Zalău), Denis Moldovan (CS Dinamo), Tobias Horn (Sănătatea Cluj), Ioan Bârstan (Hermannstadt), Eduard Moga (CS Tunari), Tudor Pojar (Poli Iași), Antonio Suciu (Ceahlăul), Ștefan Opriș (Poli Iași), Alin Techereș (Sepsi)
Plecări - Edvinas Gertmonas (Servette Geneva / gratis), Alin Toșca, Andrei Artean, Jasper van der Werff (contracte încheiate), Omar El Sawy (Rapid / împrumut expirat)
CFR CLUJ
Antrenor - post vacant
Veniri - /
Reveniri după împrumuturi - Marian Huja (Pogon Szczecin / 250.000 euro), Yuval Sade (Maccabi Netanya / gratis)
Reveniri după împrumuturi - Leo Bolgado (Rapid), Alexandru Țîrlea (Metaloglobus), Adrian Frănculescu (Steaua), Dominik Șoptirean (Slatina), Anton Kresic (KF Tirana), Angel Bucur (HM Șugag), Daniel Dumbrăvanu (FC Voluntari), Emmanuel Mensah (Gloria Bistrița), Vlad Bădău (Unirea Dej), Moussa Samake (Chiajna), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Tudor Cociș (Poli Timișoara), George Leață (Slatina), Mihai Răcășan (Slatina)
Plecări - Ciprian Deac (reatras din activitate), Mihai Popa (contract încheiat)
FC DINAMO BUCUREȘTI
Antrenor - Zeljko Kopic (confirmat)
Veniri - /
Reveniri după împrumuturi - David Irimia (Metaloglobus), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Costin Amzăr (Al Nasr SC), Valentin Dumitrache (Metalul Buzău), Codruț Sandu (Corvinul), Ianys Neculai (CS Dinamo), Peter Maapia (Gloria Bistrița), Sanusi Hussaini (Minaur Baia Mare), Matei Marin (Olimpia Satu Mare), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo), Ahmed Bala (Înainte Modelu), Andrei Ionică (LPSHD Clinceni), Raul Rotund (ASA Tg. Mureș), Luca Bărbulescu (Corvinul), Casian Soare (CS Dinamo)
Plecări - Kennedy Boateng, Georgi Milanov, Valentin Țicu, Jordan Ikoko (contracte încheiate), Valentin Dumitrache (Chindia / împrumutat)
FC RAPID BUCUREȘTI
Antrenor - Daniel Pancu (nou)
Veniri - /
Reveniri după împrumuturi - Luka Gojkovic (UTA Arad), Timotej Jambor (Slask Wroclaw), Antoine Baroan (AVS FS), Robert Bădescu (Metaloglobus), Rareș Pop (Petorlul), Cristian Ignat (Petrolul), Benjamin Siegrist (Genoa), Omar El Sawy (FCU Cluj), Bogdan Ungureanu (Sepsi), Alexandru Stan (Chindia), Albert Cuculescu (CSM Vaslui), Radu Maria (Progresul Fundulea)
Plecări - Elvir Koljic, Diogo Mendes (contracte încheiate), Daniel Paraschiv (Real Oviedo / împrumut expirat), Leo Bolgado (CFR Cluj / împrumut expirat)
CFC ARGEȘ PITEȘTI
Antrenor - Bogdan Andone (confirmat)
Veniri - Evagoras Antoniou (APOEL Nicosia / gratis)
Reveniri după împrumuturi - Petrișor Petrescu (Șelimbăr), Alexandru Silveanu (CSL Nanov), Mihai Roman (FC Voluntari), Robert Popescu (Steaua), Claudiu Stancu (Slatina)
Plecări - Kevin Brobbey, Takayuki Seto (contracte încheiate)
UTA ARAD
Antrenor - Adrian Mihalcea (confirmat)
Veniri - Marius Coman (Sepsi / 60.000 euro)
Reveniri după împrumuturi - Fabiano Cibi (Dumbrăvița), Răzvan Ristin (Ghiroda), Răzvan Joldea (Unirea Sântana), Darius Iurașciuc (Gloria Bistrița), Alexandru Hodoșan-Olar (Dumbrăvița), Denis Lungu-Bocean (SCM Zalău), Tudor Telcean (Șelimbăr)
Plecări - Florent Poulolo (FCU Cluj / gratis), Patriot Sejdiu (contract încheiat), Flavius Iacob (Corvinul / împrumut expirat), Mark Țuțu (Ceahlăul / împrumut expirat), Luka Gojkovic (Rapid / împrumut expirat)
FCSB
Antrenor - Marius Baciu (confirmat)
Veniri - /
Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt)
Plecări - Baba Alhassan, Daniel Graovac, Mamadou Thiam (contracte încheiate), David Kiki (contract reziliat), Alexandru Maxim (Oțelul / împrumutat)
OȚELUL GALAȚI
Antrenor - Stjepan Tomas (confirmat)
Veniri - /
Reveniri după împrumuturi - Matei Frunză (Cetatea Suceava)
Plecări - Ștefan Bană (CSU Craiova / împrumut expirat)
FC BOTOȘANI
Antrenor - Marius Croitoru (confirmat)
Veniri - /
Reveniri după împrumuturi - Codrin Cărăușu (Bucovina Rădăuți), George Sorodoc (Bucovina Rădăuți), Alberto Brașoveanu (CSM Sighet)
Plecări - Friday Adams (FCU Cluj / gratis), Alexandru Bota (FCU Cluj / împrumut expirat)
FK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC
Antrenor - post vacant
Veniri - /
Reveniri după împrumuturi - Szilard Balogh (Odorheiu Secuiesc), Alpar Gergely (Olimpia Satu Mare), Szabolcs Szilagyi (Szentlorinc SE)
Plecări - Szabolcs Dusinszki (Pușkaș Akademia / împrumut expirat), Zoard Nagy (Pușkaș Akademia / împrumut expirat)
PETROLUL PLOIEȘTI
Antrenor - post vacant
Veniri - /
Reveniri după împrumuturi - Alexandru Stănică (CS Tunari), Ioan Tolea (FC Voluntari), Denis Radu (Eyupspor), Jerome Onguene (Eyupspor), Konstantinos Doumtsios (Chindia)
Plecări - Yohan Roche, Alexandru Mateiu (contracte încheiate), Cristian Ignat (Rapid / împrumut expirat), Rareș Pop (Rapid / împrumut expirat)
FCV FARUL CONSTANȚA
Antrenor - Flavius Stoican (confirmat)
Veniri - /
Reveniri după împrumuturi - Ianis Croitoru (AFC Câmpulung), Darius Grosu (AFC Câmpulung), David Păcuraru (Chiajna), Vlad Rafailă (Betis Deportivo), Nicolas Popescu (Steaua), Fabinho (Chiajna), Darius Păun (Gura Humorului), David Dincă (CS Dinamo), Andre Seruca (Slima Wanderers), Mario Aioanei (Academica Balș)
Plecări - Denis Alibec (contract încheiat)
CORVINUL HUNEDOARA
Antrenor - Florin Maxim (confirmat)
Veniri - /
Reveniri după împrumuturi - Flavius Iacob (UTA Arad), Andrei Mutuligă (CFR Simeria)
Plecări - Szabolcs Kilyen (FC Bihor / gratis), Ricardo Pădurariu (FCSB / împrumut expirat), Codruț Sandu (Rapid / împrumut expirat), Emmanuel Okoro (CFR Cluj / împrumut expirat), Muhammed Hayatu (CFR Cluj / împrumut expirat), Luca Bărbulescu (FC Dinamo / împrumut expirat)
SEPSI OSK SF. GHEORGHE
Antrenor - Ovidiu Burcă (confirmat)
Veniri - /
Reveniri după împrumuturi - Mihajlo Neskovic (Buducnost Podgorica), Dino Skorup (Borac Banja Luka), Giovani Ghimfuș (Metaloglobus), Akos Nistor (Kecskemet)
Plecări - Marius Coman (UTA Arad / 60.000 euro), Bogdan Ungureanu (Rapid / împrumut expirat), Alin Techereș (FCU Cluj / împrumut expirat)