CS UNIVERSITATEA CRAIOVA
Antrenor - Filipe Coelho (confirmat)
Veniri - Răzvan Sava (Udinese / 2.5 mil. euro), Simon Elisor (Famalicao / 1.5 million euro), Heriberto Tavares (Maccabi Netanya / 1 mil. euro), Joao Lameira (Oțelul / 500.000 euro), Ronaldo Romario Webster (Shkendija / 400.000 euro), Baptiste Roux (Backa Topola / 400.000 euro), Alexandru Maxim (FCSB / gratis), Raul Suciu (Olimpia Satu Mare / gratis)
Reveniri după împrumuturi - Ștefan Bană (Oțelul), Florin Gașpăr (CSM Reșița), David Barbu (Steaua), Eric Călugărescu (Steaua)
Plecări - Anzor Mekvabishvili (Chicago Fire / 3 mil. euro), Juraj Badelj (Aris Limassol / 600.000 euro), Joao Goncalves (Nacional Madeira / gratis), Florin Ștefan (Gaziantep FK / gratis), Denis Benga (CS Drobeta / gratis), Ștefan Bană, Vasile Mogoș, Silviu Lung Jr. (contracte încheiate), Robert Petculescu (Voluntari / gratis), Florin Gașpăr (Chindia / împrumutat), David Barbu (Steaua / împrumutat), Eric Călugărescu (Steaua / împrumutat), Darius Fălcușan (Chiajna / împrumutat), Alexandru Maxim (CSM Slatina / împrumutat)
FC UNIVERSITATEA CLUJ
Antrenor - Cristiano Bergodi (confirmat)
Veniri - Andrei Coubiș (Sampdoria / 150.000 euro), Noah Loosli (Bochum / gratis), Alibek Aliev (CFR Cluj / gratis), Marius Ștefănescu (Konyaspor / gratis), Pedro Pinho (GD Chaves / gratis), Neofytos Michail (Pafos FC / gratis), Florent Poulolo (UTA Arad / gratis), Friday Adams (FC Botoșani / gratis), Ibuchi Chukwu (Gloria Bistrița / gratis), Vlad Rafailă (FCV Farul / gratis), Luca Szimionaș (Hellas Verona / gratis), Ioan Vermeșan (Hellas Verona / împrumutat)
Reveniri după împrumuturi - Raji Ayomide (Olimpia Satu Mare), Iustin Chirilă (CSM Reșița), Luca Nagy (SCM Zalău), Denis Moldovan (CS Dinamo), Tobias Horn (Sănătatea Cluj), Ioan Bârstan (Hermannstadt), Eduard Moga (CS Tunari), Tudor Pojar (Poli Iași), Antonio Suciu (Ceahlăul), Ștefan Opriș (Poli Iași), Alin Techereș (Sepsi), Alexandru Bota (FC Botoșani), Quadri Taiwo (CSM Reșița)
Plecări - Andrei Coubiș (Lincoln City / 3 mil. euro), Virgiliu Postolachi (Brisbane Roar / 100.000 euro), Atanas Trică (AEK Larnaca / 50.000 euro), Miguel Silva (Oțelul / gratis), Edvinas Gertmonas (Servette Geneva / gratis), Tudor Pojar (Olimpia Satu Mare / gratis), Andrej Fabry (Corvinul / gratis), Răzvan Oaidă (UTA Arad / gratis), Ștefan Opriș (FC Dinamo / gratis), Andrei Artean (Știința Poli Timișoara / gratis), Ioan Bârstan (Hermannstadt / gratis), Jasper van der Werff (FC Aarau / gratis), Alin Toșca (contract încheiat), Alessandro Murgia (Guidonia Montecelio / gratis), Omar El Sawy (Rapid / împrumut expirat), Alexandru Bota (FC Bihor / împrumutat), Antonio Suciu (Gloria Bistrița / împrumutat), Quadri Taiwo (Popești-Leordeni / împrumutat), Ayomide Raji (Popești-Leordeni / împrumutat), Eduard Moga (Unirea Alba Iulia / împrumutat), Ibuchi Chukwu (Gloria Bistrița / împrumutat)
CFR CLUJ
Antrenor - Marius Șumudică (nou)
Veniri - Marian Huja (Pogon Szczecin / 250.000 euro), Denis Crișan (Mallorca U19 / gratis), Jelani Dumas (Benfica B / gratis), Cristian Perea (Real Madrid Castilla / gratis), Cristian Ignat (Rapid / gratis), Adi Nalic (Zrinjski Mostar / gratis), Leo Saca (FC Barcelona B / gratis), Iva Gelashvili (Panserraikos / gratis), Sergiu Buș (Hermannstadt / gratis), Billel Omrani (Concordia Chiajna / gratis), Andre Moreira (Volos FC / gratis), Iva Gelashvili (Panserraikos / gratis), Bruno Costa (Gimhae FC / gratis), Francisco Barrios (Boston River / gratis), Yuval Sade (Maccabi Netanya / gratis), Igor Savic (Zrinjski Mostar / gratis), Renato Pantalon (Jablonec / gratis), Stefan Drazic (APOEL Nicosia / gratis), Amin Ziblim (AFC Câmpulung / gratis), Arpad Tordai (UTA Arad / gratis), Alex Nădășanu (Minerul Lupeni / gratis), Ervin Omic (Wisla Cracovia / împrumutat)
Reveniri după împrumuturi - Leo Bolgado (Rapid), Alexandru Țîrlea (Metaloglobus), Adrian Frănculescu (Steaua), Dominik Șoptirean (Slatina), Anton Kresic (KF Tirana), Angel Bucur (HM Șugag), Daniel Dumbrăvanu (FC Voluntari), Emmanuel Mensah (Gloria Bistrița), Vlad Bădău (Unirea Dej), Moussa Samake (Chiajna), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Tudor Cociș (Poli Timișoara), George Leață (Slatina), Mihai Răcășan (Slatina), Mateo Miclăuș (Unirea Alba Iulia), Theo Yolou (Minaur Baia Mare), Razak Abdullah (ceahlăul)
Plecări - Ciprian Deac (retras din activitate), Tidiane Keita (Ordabasy / 500.000 euro), Matei Ilie (Kasimpașa / 500.000 euro), Leo Bolgado (Atletico Petroleos de Luanda / 350.000 euro), Aly Abeid (Jeunesse Kabylie / 300.000 euro), Luka Zahovic (NK Maribor / gratis), Alibek Aliev (FCU Cluj / gratis), Mihai Popa (Motor Lublin / gratis), Ștefan Senciuc (Rapid / gratis), Mohammed Kamara (FC Rapid / gratis), Daniel Dumbrăvanu (Voluntari / gratis), Dominik Șoptirean (Hermannstadt / gratis), Igor Savic (Zrinjski Mostar / gratis), Yuval Sade (Ha Noi FC / gratis), George Leață (CS Dinamo / gratis), Sheriff Sinyan (Rapid / gratis), Karlo Muhar, Denis Crișan, Jayden Rus (contracte reziliate), Moussa Samake (ASA Tg. Mureș / împrumutat), Adrian Frânculescu (Corvinul / împrumutat), Tudor Cociș (Sănătatea Cluj / împrumutat)
FC DINAMO BUCUREȘTI
Antrenor - Nuno Campos (nou)
Veniri - Dean Zandbergen (VVV-Venlo / 500.000 euro), Matthias Verreth (Bari / 200.000 euro), Imran Fetai (Shkendija / 150.000 euro), Răzvan Radu (Metalul Buzău / 60.000 euro), Diogo Pinto (Olimpija Ljubljana / gratis), Dario Benavides (La Louviere / gratis), Yacine Bourhane (Aris Limassol / gratis), Oliver Hintsa (Sogndal / gratis), Martin Pascual (CD Mirandes / gratis), Adriano Manole (CFC Argeș / gratis), Ștefan Opriș (FCU Cluj / gratis), Tudor Alistar (CSM Ceahlăul / gratis), Alaa Bellaarouch (Sporting Braga / împrumutat), Ianis Doană (CSM Reșița / gratis), Mario David (Sassuolo / gratis), Adrian Sârbu (CS Dinamo / gratis)
Reveniri după împrumuturi - David Irimia (Metaloglobus), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Costin Amzăr (Al Nasr SC), Valentin Dumitrache (Metalul Buzău), Codruț Sandu (Corvinul), Ianys Neculai (CS Dinamo), Peter Maapia (Gloria Bistrița), Sanusi Hussaini (Minaur Baia Mare), Matei Marin (Olimpia Satu Mare), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo), Ahmed Bala (Înainte Modelu), Andrei Ionică (LPSHD Clinceni), Raul Rotund (ASA Tg. Mureș), Luca Bărbulescu (Corvinul), Casian Soare (CS Dinamo), Vadym Kyrychenko (CS Dinamo)
Plecări - Maxime Sivis (FC Orenburg / 700.000 euro), Alex Pop (Hapoel Kiryat Shmona / 150.000 euro), Valentin Țicu (FCV Farul / gratis), Eddy Gnahore (FCSB / gratis), Matei Marin (ASA Tg. Mureș / gratis), Kennedy Boateng (Al Fateh / gratis), Georgi Milanov (Botev Plovdiv / gratis), Ianis Doană (Știința Poli Timișoara / gratis), Antonio Bordușanu (CSM Slatina / gratis), Răzvan Pașcalău (Cosenza / gratis), Raul Rotund (Chiajna / gratis), Valentin Dumitrache (Chindia / gratis), Adrian Caragea (PAOK Salonic B / gratis), Casian Soare, Jordan Ikoko, Luca Bărbulescu, Costin Amzăr (contracte reziliate), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat), Adriano Manole (Ștefăneștii de Jos / împrumutat), Bogdan Pitulac (CSM Rm. Vâlcea / împrumutat), Alex Irimia (CS Dinamo / împrumutat), Godwin Udosen (CS Dinamo / împrumutat), Vadym Kyrychenko (CS Dinamo / împrumutat), Mihnea Toader (CS Dinamo / împrumutat), Cristian Licsandru (Chiajna / împrumutat), Vadym Kyrychenko (Cetatea Suceava / împrumutat), Mihnea Toader (Șelimbăr / împrumutat)
FC RAPID BUCUREȘTI
Antrenor - Daniel Pancu (nou)
Veniri - Filip Stojilkovic (Pisa / 200.000 euro, împrumutat), Ebenezer Annan (AS Saint-Etienne / 150.000 euro, împrumutat), Eric Ange Tape (Olympic Sport Abobo / 100.000 euro), Sheriff Sinyan (CFR Cluj / gratis), Daniel Graovac (FCSB / gratis), Mohammed Kamara (CFR Cluj / gratis), Jason Kodor (Lecce / gratis), Ștefan Senciuc (CFR Cluj / gratis), Răzvan Ducan (Unirea Alba Iulia / gratis), Mohamed Bakayoko (Viitorul Arad / gratis), Vladan Bubanja (NK Osijek / împrumutat), Alin Kumer Celik (Genoa U20 / împrumutat), Latif Ouedraogo (Genoa / împrumutat), Chec Bebel Doumbia (Genoa / împrumutat), Omar El Sawy (UTA Arad / împrumutat)
Reveniri după împrumuturi - Luka Gojkovic (UTA Arad), Timotej Jambor (Slask Wroclaw), Antoine Baroan (AVS FS), Robert Bădescu (Metaloglobus), Rareș Pop (Petorlul), Cristian Ignat (Petrolul), Benjamin Siegrist (Genoa), Omar El Sawy (FCU Cluj), Bogdan Ungureanu (Sepsi), Alexandru Stan (Chindia), Albert Cuculescu (CSM Vaslui), Radu Maria (Progresul Fundulea), Raul Stanciu (CS Tunari)
Plecări - Andrei Borza (Corum FK / 2.2 milioane euro), Tobias Christensen (Wieczysta Cracovia / 700.000 euro), Jakub Hromada (Iraklis Salonic / gratis), Elvir Koljic (Iraklis Salonic / gratis), Kader Keita (Al-Riyadh / gratis), Robert Bădescu (UTA Arad / gratis), Albert Cuculescu (USV Iași / gratis), Gabriel Gheorghe (CFC Argeș / gratis), Radu Maria (ARO Câmpulung / gratis), Cristian Ignat (CFR Cluj / gratis), Borisav Burmaz (Backa Topola / gratis), Diogo Mendes, Dejan Iliev, (contracte încheiate), Daniel Paraschiv (Real Oviedo / împrumut expirat), Leo Bolgado (CFR Cluj / împrumut expirat), Adrian Briciu (Chindia / împrumutat), Drilon Hazrollaj (FK Tirana / împrumutat), Mohamed Bakayoko (Ștefăneștii de Jos / împrumutat)
CFC ARGEȘ PITEȘTI
Antrenor - Bogdan Andone (confirmat)
Veniri - Tiago Goncalves (Ujpest / 200.000 euro), Gabriel Charpentier (KS Cracovia / gratis), Igor Nikic (CD Mirandes / gratis), Oluwatobiloba Alagbe (Asteras Aktor / gratis), Silviu Balaure (Hermannstadt / gratis), Eduard Cotea (Inter Ilfov / gratis), Taylor Luvambo (Le Mans / gratis), Evagoras Antoniou (APOEL Nicosia / gratis), Gabriel Gheorghe (Rapid / gratis), Daniel Sandu (Oțelul / gratis)
Reveniri după împrumuturi - Petrișor Petrescu (Șelimbăr), Alexandru Silveanu (CSL Nanov), Robert Popescu (Steaua), Claudiu Stancu (Slatina)
Plecări - Evagoras Antoniou (AEL Limassol / gratis), Takayuki Seto (ARO Câmpulung / gratis), Franck Tchassem (CSM Reșița / gratis), Mihai Roman (Voluntari / gratis), Adriano Manole (FC Dinamo / gratis), Andrei Stoica (Academica Balș / gratis), Marius Briceag (Chindia / gratis), Petrișor Petrescu (Șelimbăr / gratis), Adel Bettaieb (Esperance Tunid / gratis), Jakov Blagaic (NK Rudes / gratis), Kevin Brobbey (contract reziliat), Eric Nistor (CSM Rm. Vâlcea / împrumutat), Andrei Dinu (Jiul Petroșani / împrumutat)
UTA ARAD
Antrenor - Adrian Mihalcea (confirmat)
Veniri - Marius Coman (Sepsi / 60.000 euro), Samuel Gueulette (RAAL La Louviere / gratis), Antoni Ivanov (Hermannstadt / gratis), Marcio Rosa (PFC Montana / gratis), Robert Bădescu (Rapid / gratis), Alexi Pitu (Vejle / gratis), Peter Ouaneh (Stade Lavallois / gratis), Ismet Sinani (AC Bra / gratis), Jayson Papeau (Slobozia / gratis), Răzvan Oaidă (FCU Cluj / gratis), Marcio Rosa (FC Montana / gratis), Alexandru Crainic (Progresul Pecica / gratis), Bogdan Murgu (UVT Timișoara / gratis), David Ștef (Viitorul Arad / gratis), Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia / împrumutat), Omar El Sawy (Rapid / împrumutat)
Reveniri după împrumuturi - Fabiano Cibi (Dumbrăvița), Răzvan Ristin (Ghiroda), Răzvan Joldea (Unirea Sântana), Darius Iurașciuc (Gloria Bistrița), Alexandru Hodoșan-Olar (Dumbrăvița), Denis Lungu-Bocean (SCM Zalău), Tudor Telcean (Șelimbăr), Lucas Câmpan (Gloria Bistrița)
Plecări - Arpai Tordai (CFR Cluj / gratis), Florent Poulolo (FCU Cluj / gratis), Ovidiu Popescu (Știința Poli Timișoara / gratis), Luca Mihai (Catania / gratis), Patriot Sejdiu, Benjamin Van Durmen (contracte încheiate), Fabiano Cibi (Dumbrăvița / gratis), Marko Stolnik (NK Rudes / gratis), Ime Ndon (Metaloglobus / gratis), Luca Indreica (Progresul Pecica / gratis), Lucas Roșu (Progresul Pecica / gratis), Răzvan Ristin (Victoria Felnac / gratis), David Ștef (Viitorul Arad / gratis), Tudor Telcean (Hermannstadt / gratis), Flavius Iacob (Corvinul / împrumut expirat), Mark Țuțu (Ceahlăul / împrumut expirat), Luka Gojkovic (Rapid / împrumut expirat), Lucas Câmpan (Unirea Slobozia / împrumutat), Alexandru Hodoșan-Olar (Progresul Pecica / împrumutat), Denis Hrezdac (Corvinul / împrumutat), Alexandru Crainic (Pecica / împrumutat), David Ciubăncan (Minaur Baia Mare / împrumutat)
FCSB
Antrenor - Marius Baciu (confirmat)
Veniri - Aymen Boutoutaou (Sochaux / 1 milion euro), Meriton Korenica (CFR Cluj / 600.000 euro), Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro), Denis Drăguș (Trabzonspor / gratis), Karlo Muhar (CFR Cluj / gratis), Arnold Garita (Shenzhen Juniors / gratis), Eddy Gnahore (FC Dinamo / gratis), Dylan Batubinsika (AE Larisa / gratis), Luca Stancu (Hermannstadt / gratis)
Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari)
Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Daniel Bîrligea (Frosinone / 1.5 mil. euro, împrumutat), Mihai Lixandru (Al Fateh / 600.000 euro), Florin Tănase (Omonia Nicosia / gratis), Daniel Graovac (Rapid / gratis), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (FC Voluntari / gratis), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Mario Petre (Înainte Modelu / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (Steaua / gratis), Baba Alhassan (MardinSpor / gratis), Mamadou Thiam (contract reziliat), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat), Alexandru Pantea (Levadiakos / împrumutat), Octavian Popescu (Levadiakos / împrumutat), Andrei Panait (Înainte Modelu / împrumutat), Raul Alecsandroaie (Metalul Buzău / împrumutat)
OȚELUL GALAȚI
Antrenor - Stjepan Tomas (confirmat)
Veniri - Dominick Zator (Arka Gdynia / gratis), Rafael Brito (Casa Pia / gratis), Miguel Silva (FCU Cluj / gratis), Giannis Christopoulos (OFI Creta / gratis), Joao Paulino (Ordabasy / gratis), Teodor Lungu (Slobozia / gratis), Mario Contra (Chindia / gratis), Habib Sylla (Leiria / gratis), Ze Turbo (FC Pari / gratis), Viorel Bălănică (Sport Team București / gratis)
Reveniri după împrumuturi - Matei Frunză (Cetatea Suceava)
Plecări - Joao Lameira (CSU Craiova / 500.000 euro), Conrado (Radomiak Radom / 100.000 euro), Luan Campos (Hapoel Ramat Gan / gratis), Bruno Paz (Olympiakos Nicosia / gratis), Diego Zivulic (NK Rudes / gratis), Iustin Popescu (CSM Reșița / gratis), Cristian Chira (CSM Reșița / gratis), Silviu Rus, Daniel Sandu, Gabriel Debeljuh (contracte încheiate), Ștefan Bană (CSU Craiova / împrumut expirat)
FC BOTOȘANI
Antrenor - Marius Croitoru (confirmat)
Veniri - Roland Idowu (St. Mirren / gratis), Brian Bayeye (FC Villefranche / gratis), David Dincă (FCV Farul / gratis), Jovan Markovic (FCV Farul / gratis), Ionuț Gurău (FK Bylis / gratis), Gabriel Gama (Al-Mesaimeer SC / gratis), Mario Preda (FCSB / gratis), Mamadou Diarra (Erbil SC / gratis)
Reveniri după împrumuturi - Alexandru Cîmpanu (Chongqing Tonglianglong), Codrin Cărăușu (Bucovina Rădăuți), George Sorodoc (Bucovina Rădăuți)
Plecări - Aldair Ferreira (Cong An HCMC / gratis), Friday Adams (FCU Cluj / gratis), Ștefan Pănoiu (Chiajna / gratis), Antonio Dumitru (Unirea Alba Iulia / gratis), Michael Pavlovic (FC Noah / gratis), Andrei Dumitru (Metaloglobus / gratis), Luka Kukic, Enzo Lopez, Riad Suta (contracte încheiate), Alexandru Bota (FCU Cluj / împrumut expirat), Alberto Brașoveanu (CSM Sighet / împrumutat), Gabriel David (Cetatea Suceava / împrumutat)
FK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC
Antrenor - Istvan Szabo (nou)
Veniri - Albert Stahl (FC Bihor / 15.000 euro), Gabriel Lima (Atletico Goianiense / gratis), Dusan Vukovic (Mladost Donja Gorica / gratis), Adam Czekus (Kecskemet / gratis), Alex Szabo (Kecskemet / gratis), Mark Karacsony (Ol. Satu Mare / gratis), Mate Odor (Vasas FC / gratis), Zsolt Magyar (Pușkaș Akademia / împrumutat), Artur Horvath (MTK Budapesta / împrumutat), Nino Kukovec (Dunajska Streda / împrumutat)
Reveniri după împrumuturi - Szilard Balogh (Odorheiu Secuiesc), Alpar Gergely (Olimpia Satu Mare), Szabolcs Szilagyi (Szentlorinc SE)
Plecări - Anderson Ceara (Bank El Ahly / 400.000 euro), Efraim Bodo (ETO Gyor / 300.000 euro), Gustavo Cabral (Vila Nova FC / gratis), Wilhelm Loeper (Dibba Al-Hisn / gratis), Erwin Bloj (CSM Reșița / gratis), Daniel Brugger (Pașkaș Ak. / gratis), Alpar Gergely (KSE Tg. Secuiesc / gratis), Szabolcs Szilagyi (Unirea Slobozia / gratis), Lorand Bencze (Pușkaș Ak. / gratis), Laszlo Kleinheisler, Bence Vegh, Arian Kabashi, Mariano Bettini (contracte încheiate), Szabolcs Dusinszki (Pușkaș Akademia / împrumut expirat), Zoard Nagy (Pușkaș Akademia / împrumut expirat), Mate Simon (Steaua / împrumutat)
PETROLUL PLOIEȘTI
Antrenor - Ricardo Sousa (nou)
Veniri - Dele Israel (Sigma Olomouc / gratis), Dan Nlundulu (St. Mirren / gratis), Adam Zaian (Maastricht / gratis), Lukas Zima (FCSB / gratis), Calal Huseynov (Arda Kardzhali / gratis), Leo Teixeira (Felgueiras / gratis), Alejandro Bran (LD Alajuelense / gratis), Robert Jerdea (CSM Reșița / gratis), Rodrigo Martins (FC Lusitania / gratis), Mark Țuțu (Ceahlăul / gratis), Lucho Vega (Leiria / gratis), Tiberiu Căpușă (Hermannstadt / gratis), Breston Malula (Lausanne-Ouchy / gratis), Ștefan Georgescu (Vălenii de Munte / gratis), Atay Akgun (Boluspor / gratis)
Reveniri după împrumuturi - Alexandru Stănică (CS Tunari), Ioan Tolea (FC Voluntari), Denis Radu (Eyupspor), Jerome Onguene (Eyupspor), Konstantinos Doumtsios (Chindia)
Plecări - Denis Radu (Kayserispor / 250.000 euro), Tommi Jyry (KuPS / 100.000 euro), Gicu Grozav (Corona Brașov / gratis), Adi Chică-Roșă (Voluntari / gratis), Abat Aimbetov (Aktobe / gratis), Lucian Dumitriu (Corona Brașov / gratis), Guilherme Soares (FC Lusitania / gratis), Marco Dulca (Kayserispor / gratis), Franjo Prce (Atyrau / gratis), Alexandru Stănică (Slobozia / gratis), Brahima Doukansy (Aubagne Air Bel / gratis), Yohan Roche (Iraklis Salonic / gratis), Rafinha (Inter Escaldes / gratis), Danel Dongmo (Nacional Madeira / gratis), Ricardinho (FC Lusitania / gratis), Alexandru Mateiu (Corona Brașov / gratis), Konstantinos Doumtsios (Pyrgos AFC / gratis), Alin Boțogan, Diogo Rodrigues, Bogdan Marian, Jerome Onguene, Stefan Krell, Nana Boateng, Vali Gheorghe, (contracte încheiate), Raul Bălbărău (Bnei Sakhnin / gratis), Cristian Ignat (Rapid / împrumut expirat), Rareș Pop (Rapid / împrumut expirat), Augustin Dumitrache (CS Blejoi / împrumutat)
FCV FARUL CONSTANȚA
Antrenor - Ioan Ovidiu Sabău (nou)
Veniri - Hassane Traore (USFA Ouagadougou / gratis), Sofyane Bouzamoucha (Rouen 1899 / gratis), Muhamet Hyseni (AC Horsens / gratis), Matteo Ahlinvi (Arsenal Tula / gratis), Eddy Sylvestre (Dunkerque / gratis), Valentin Țicu (FC Dinamo / gratis), Tony Njike (QRM / gratis), Ionuț Cercel (FCSB / împrumutat), Nabil Aberdin (FC Soci / împrumutat)
Reveniri după împrumuturi - Ianis Croitoru (AFC Câmpulung), Darius Grosu (AFC Câmpulung), David Păcuraru (Chiajna), Vlad Rafailă (Betis Deportivo), Nicolas Popescu (Steaua), Fabinho (Chiajna), Darius Păun (Gura Humorului), David Dincă (CS Dinamo), Andre Seruca (Slima Wanderers), Mario Aioanei (Academica Balș)
Plecări - Iustin Doicaru (Rizespor / 1.5 mil. euro), Alexandru Ișfan (Real Oviedo / 800.000 euro), Bogdan Țîru (Cultural Leonesa / gratis), Ionuț Cojocaru (Sliema Wanderers / împrumutat), David Dincă (FC Botoșani / gratis), Darius Grosu (Ștefăneștii de Jos / gratis), Ramalho (Persebaya / gratis), Mario Aioanei (Dunărea Călărași / gratis), Gabriel Iancu (Chiajna / gratis), Jovan Markovic (FC Botoșani / gratis), Gabriel Dănuleasă (MFK Bytca / gratis), Rareș Fotin (CS Drobeta / gratis), Nicolas Constantinescu (Metaloglobus / împrumutat), Ștefan Duțu (Popești-Leordeni / împrumutat)
CORVINUL HUNEDOARA
Antrenor - Florin Maxim (confirmat)
Veniri - Roger (North Esporte Clube / gratis), Emmanuel Okoro (CFR Cluj / gratis), Mihajlo Ivancevic (Lyngby BK / gratis), Emmanuel Yeboah (Brondby / gratis), Renato Espinosa (Unirea Slobozia / gratis), Angel Gillard (Deportes Conception / gratis), Silviu Drîngă (Minerul Lupeni / gratis), Muhammed Hayatu (CFR Cluj / gratis), Andrey Fabry (FCU Cluj / gratis), Mohammad Abualnadi (Selangor FC / gratis), Denis Hrezdac (UTA Arad / împrumutat), Adrian Frânculescu (CFR Cluj / împrumutat), Codruț Sandu (FC Dinamo / împrumutat)
Reveniri după împrumuturi - Flavius Iacob (UTA Arad), Andrei Mutuligă (CFR Simeria), Fabio Blaga (Gloria Bistrița)
Plecări - Pedro Albino (FC Bihor / gratis), Viorel Lică (Gloria Bistița / gratis), Antonio Bradu (Gloria Bistrița / gratis), Alexandru Buziuc (Minaur Baia Mare / gratis), Mihai Velisar (FC Bihor / gratis), Andrei Mutuligă (Păușești Otăsău / gratis), Fabio Blaga (Gloria Bistrița / gratis), Denis Rența (CS Dinamo / gratis), Szabolcs Kilyen (FC Bihor / gratis), Ricardo Pădurariu (FCSB / împrumut expirat), Luca Bărbulescu (FC Dinamo / împrumut expirat), Denis Zanc (Viitorul Cluj / împrumut expirat)
SEPSI OSK SF. GHEORGHE
Antrenor - Ovidiu Burcă (confirmat)
Veniri - Lindsay Rose (Aris Salonic / gratis), Nikita Șarpe (SV Grodig / gratis), Funsho Bamgboye (Hatayspor / gratis), Setigui Karamoko (Pau / gratis), Aboubakar Keita (Diosgyor / gratis), Gustavo Cascardo (Arda Kardzhali / gratis), Doru Andrei (Voluntari / gratis), Bogdan Vătăjelu (FC Bihor / gratis), David Lazar (Hermannstadt / gratis), Victor Daguin (Lierse SK / gratis)
Reveniri după împrumuturi - Mihajlo Neskovic (Buducnost Podgorica), Dino Skorup (Borac Banja Luka), Giovani Ghimfuș (Metaloglobus), Akos Nistor (Kecskemet)
Plecări - Mihajlo Neskovic (FK Backa Topola / 150.000 euro), Marius Coman (UTA Arad / 60.000 euro), Denis Haruț (Voluntari / gratis), Dino Skorup (Torpedo Kutaisi / gratis), Mavis Tchibota, Darius Oroian, David Siger (contracte încheiate), Bogdan Ungureanu (Rapid / împrumut expirat), Alin Techereș (FCU Cluj / împrumut expirat), Cosmin Matei (suspendat nouă luni pentru dopaj)
FC VOLUNTARI
Antrenor - Florin Pârvu (confirmat)
Veniri - Nuno Rodrigues (Araz-Naxcivan / gratis), Adi Chică-Roșă (Petrolul / gratis), Daniel Dumbrăvanu (CFR Cluj / gratis), Metod Jurhar (FC Koper / gratis), Matej Mamic (NK Radomlje / gratis), Denis Haruț (Sepsi / gratis), Mihai Roman (CFC Argeș / gratis), Robert Petculescu (CSU Craiova / gratis), David Kiki (FCSB / gratis), David Todoran (Rapid / gratis), Darius Ghindovean (Poli Iași / gratis)
Reveniri după împrumuturi - Bogdan Ștefan (Unirea Alba Iulia), Mihai Moșoiu (Star Mioveni)
Plecări - Adam Nemec (SC Hoflein / gratis), Doru Andrei (Sepsi / gratis), Steven N'Guessan (contract încheiat), David Todoran (Unirea Slobozia / gratis), Ioan Tolea (Petrolul / împrumut expirat), Alexandru Maxim (FCSB / împrumut expirat), Răzvan Neag (Galaxy Timișoara / împrumut expirat), Darius Ghindovean (Chiajna / împrumutat)