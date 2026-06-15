Olanda - Japonia 2-2 | Cine au fost marcatorii meciului cu patru goluri. A înscris și căpitanul lui Liverpool

Olanda - Japonia 2-2 | Cine au fost marcatorii meciului cu patru goluri. A înscris și căpitanul lui Liverpool CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Olanda - Japonia 2-2 la Campionatul Mondial de Fotbal.

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Olanda - JaponiaOlandaJaponiaCampionatul MondialCM 2026Van Dijk
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Selecționatele Olandei și Japoniei au terminat la egalitate, 2-2 (0-0), duminică, pe Dallas Stadium, într-un meci din Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal 2026, din Statele Unite, Mexic și Canada.

După o primă repriză tacticizată a urmat o parte secundă spectaculoasă cu patru goluri, marcate de Virgil van Dijk (51) și Crysencio Summerville (64) pentru europeni, respectiv de Keito Nakamura (57) și Daichi Kamada (89), pentru ''Samuraii albaștri''.

Olanda - Japonia 2-2

Malen, care a marcat 14 goluri în 18 meciuri pentru AS Roma în 2026, și-a creat prima ocazie a partidei (3), însă portarul Suzuki a apărat șutul său din întoarcere de la 14 metri. Suzuki a fost la post și la lovitura de cap a atacantului (34), în urma unui corner, iar Gakpo (36) a trimis peste poartă din careu.

Asiaticii au avut și ei două oportunități, prin Nakamura (43) și Ueda (45), golgheterul ultimului sezon din Eredivisie, cu 25 de goluri pentru Feyenkoord, dar ambele au fost lipsite de precizie.

La ultima fază a primei părți, Malen (45+3) a reluat slab la un corner, iar Suzuki a reținut.Olanda a deschis scorul după pauză, prin van Dijk (51), cu capul la colțul lung din centrarea lui Gravenberch.

Japonia a egalat repede, prin Nakamura (57), care l-a surprins pe Verbruggen cu un șut din 16 metri, deviat de van Hecke. Summerville (64) a adus în avantaj Oranje, cu un șut cu efect la colțul lung din marginea careului.

Kubo (67) a creat pericol cu un șut de la 25 de metri, puțin peste poartă. Gakpo (73) a șutat la colțul scurt, iar Suzuki a respins. Niponii au căutat în continuare egalarea, însă șutul slab al lui Sugawara a fost prins de portar (80).

Egalarea a venit neașteptat, având în vedere talia impresionantă a batavilor, în urma unui corner executat de Junya Ito, la o lovitură de cap a lui Ogawa, deviată de Kamada (89).

În cele șase meciuri jucate până acum contra echipelor din Asia la Cupa Mondială, Olanda obținuse tot atâtea victorii, cu un golaveraj de 16-3.Într-o grupă care se anunță a fi foarte echilibrată, Olanda va juca în continuare cu Suedia pe 20 iunie și cu Tunisia pe 26 iunie, în timp ce Japonia va înfrunta Tunisia pe 21 iunie și Suedia pe 26 iunie.

Olanda - Japonia 2-2 (0-0)Au marcat: Virgil van Dijk (51), Crysencio Summerville (64), respectiv Keito Nakamura (57), Daichi Kamada (89).

Dallas, Dallas Stadium: 69.285 spectatoriCupa Mondială 2026 -

Grupa F

Au evoluat echipele:Olanda: 1. Bart Verbruggen - 22. Denzel Dumfries, 6. Jan-Paul van Hecke, 4. Virgil van Dijk (căpitan), 15. Micky van den Ven - 21. Frenkie de Jong - 8. Ryan Gravenberch (5. Nathan Ake, 81), 14. Tijjani Reijnders (26. Quinten Timber, 70) - 24. Crysencio Summerville (20. Teun Koopmeiners, 70), 18. Donyell Malen (10. Memphis Depay, 70), 11. Cody Gakpo (19. Brian Brobbey, 85).

Selecționer: Ronald Koeman.Rezerve neutilizate: 13. Robin Roefs, 23. Mark Flekken - 2. Lutsharel Geertruida, 12. Mats Wieffer, 25. Jorrel Hato, 3. Marten De Roon, 7. Justin Kluivert, 16. Guus Til, 9. Wout Weghorst, 17. Noa Lang.

Japonia: 1. Zion Suzuki - 16. Tsuyoshi Watanabe (22. Takehiro Tomiyasu, 75), 3. Shogo Taniguchi, 21. Hiroki Ito - 10. Ritsu Doan (2. Yukinari Sugawara, 75), 24. Kaishu Sano, 15. Daichi Kamada, 13. Keito Nakamura - 8. Takefusa Kubo (19. Koki Ogawa, 75), 11. Daizen Maeda (14. Junya Ito, 66) - 18. Ayase Ueda (26. Kento Shiogai, 84). Selecționer: Hajime Moriyasu.

Rezerve neutilizate: 12. Keisuke Osako, 23. Tomoki Hayakawa - 4. Kou Itakura, 5. Yuto Nagatomo, 20. Ayumu Seko, 25. Junnosuke Suzuki, 6. Shuto Machino, 7. Ao Tanaka, 17. Yuito Suzuki, 9. Keisuke Goto.

Arbitru: Ismail Elfath; arbitri asistenți: Corey Parker, Kyle Atkins (toți din SUA); al patrulea oficial: Katia Garcia (Mexic); arbitru asistent de rezervă: Sandra Ramirez (Mexic)Arbitru video: Armando Villareal (SUA); arbitri asistenți video: Rodolpho Toski (Brazilia), Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

Cartonașe galbene: Summerville (61), Depay (83), van de Ven (90+1).

Agepres

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