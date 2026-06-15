Luni, de la ora 22.00, în grupa G se joacă meciul Belgia - Egipt, debutul celor două reprezentative la turneul final FIFA World Cup 2026.

În aceeași grupă cu ”Dracii roșii” și cu ”Faraonii” se mai află Iran și Noua Zeelandă.

Lotul Belgiei

Portari:

Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Man Utd), Mike Penders (Racing Strasbourg).

Fundaşi:

Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisbon), Maxim De Cuyper (Brighton), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club ⁠Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), ​Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Mijlocaşi:

Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston ​Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona).

Atacanţi:

Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Man City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis ‌Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

Selecţioner:

Rudi Garcia

Lotul Egiptului

Portari:

Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna).

Fundaşi:

Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids).

Mijlocaşi:

Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haissem Hassan (Real Ovideo).

Atacanţi:

Omar Marmoush (Man City), Mohamed Salah (Liverpool), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona).

Selecţioner:

Hossam Hassan