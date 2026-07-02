Partida Spania - Austria, din 16-mile” Campionatului Mondial, va avea loc de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Spania - Austria, LIVE TEXT, de la 22:00

Spania s-a calificat de pe primul loc din Grupa H1, după ce a obținut două victorii și o remiză. Echipa lui Luis de la Fuente a remizat neașteptat, scor 0-0, în primul meci al grupei împotriva Capului Verde.

Spaniolii s-au impus apoi cu 4-0 în duelul cu Arabia Saudită și cu 1-0 în meciul cu Uruguay.

De cealaltă parte, Austria a câștigat meciul de debut cu Iordania, scor 3-1, a pierdut duelul cu Argentina cu 0-2 și a remizat în ultimul meci al grupei cu Algeria, scor 3-3. Austriecii au încheiat Grupa J2 pe poziția a doua.

Lamine Yamal, după ce a înscris în Atlanta: ”La celălalt Mondial făceam asta”

Printre marcatori a fost și Lamine Yamal, care a bifat prima sa reușită la un Campionat Mondial. El și-a trecut acum goluri în fiecare competiție internațională majoră alături de reprezentativa Spaniei.

După meciul din Atlanta, Lamine Yamal a evidențiat că la precedentul turneu final era încă în școală și că urmărea meciurile de fotbal chiar în timpul orelor. Starul Barcelonei a remarcat și cât de special se simte că a reușit să semneze un gol la un CM.

”Nu am fost noi în meciul cu Capul Verde, a fost diferit. Dacă ești schimbat sau nu depinde de meci. Până la urmă, a ieșit cum ne-am dorit și am putut să mă odihnesc.

Este foarte special să marchezi la Mondial. Am visat mereu să fiu la un Campionat Mondial și să pot marca în primul meu meci este un vis. La celălalt Mondial mă uitam la meciuri în timpul orelor de școală”, a spus Lamine Yamal, potrivit Sport.es.