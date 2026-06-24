Bosnia - Qatar, 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Jovo Lukic poate reveni în centrul atenției

Jovo Lukic are din nou șansa de a străluci pe cea mai mare scenă a fotbalului.

Bosniacul de la U Cluj a marcat în meciul de debut al Bosniei, cu Canada, scor 1-1, însă, în runda a doua, cu Elveția, scor 1-4, a intrat abia în actul secund.

Bosnia ocupă locul trei în grupa B, cu 1 punct, iar o victorie obținută în fața Qatarului, ultima clasată, i-ar aduce cel mai probabil calificarea în 16-imile Cupei Mondiale.

Qatar are tot un punct, însă un golaveraj mai slab decât cel al Bosniei. Qatarezii au debutat cu un egal cu Elveția, scor 1-1, iar apoi au fost învinși la scor de canadieni, scor 0-6.

Bosnia și Qatar s-au mai întâlnit în două rânduri, ambele amicale. Bilanțul le este favorabil qatarezilor: în primul meci disputat între cele două reprezentative, Qatar s-a impus cu 2-0, în timp ce, câțiva ani mai târziu, în 2010, cele două formații au remizat, scor 1-1.