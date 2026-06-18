LIVE TEXT Cehia - Africa de Sud, primul meci din etapa a doua a grupelor de la Mondial, de la 19:00!

Cehia - Africa de Sud, primul meci din etapa a doua a grupelor de la Mondial, de la 19:00! CM 2026
SPORT.RO
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Turneul final CM 2026 se desfășoară în SUA, Mexic și Canada.

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Cehia - Africa de SudCehiaAfrica de SudCM 2026Campionatul Mondial de Fotbal
Din articol

Cehia - Africa de Sud

Etapa a doua a fazei grupelor la Cupa Mondială începe astăzi, la o săptămână de la debutul competiţiei din SUA, Mexic şi Canada.

În Grupa A, de la ora 19.00, Cehia va întâlni Africa de Sud, în timp ce de la ora 22.00, în Grupa B, Elveţia va juca în compania Bosniei-Herţegovina.

În noaptea de joi spre vineri, la ora 01.00, Canada întâlneşte Qatar, în Grupa B.

În Grupa A, de la ora 04.00, are loc meciul Mexic - Coreea de Sud.

Clasamentul Grupei A

Clasamente oferite de Sofascore
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