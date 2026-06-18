Etapa a doua a fazei grupelor la Cupa Mondială începe astăzi, la o săptămână de la debutul competiţiei din SUA, Mexic şi Canada.

În Grupa A, de la ora 19.00, Cehia va întâlni Africa de Sud, în timp ce de la ora 22.00, în Grupa B, Elveţia va juca în compania Bosniei-Herţegovina.

În noaptea de joi spre vineri, la ora 01.00, Canada întâlneşte Qatar, în Grupa B.

În Grupa A, de la ora 04.00, are loc meciul Mexic - Coreea de Sud.

Clasamentul Grupei A