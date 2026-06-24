Ante Budimir a marcat unicul gol al meciului în minutul 54. La 34 de ani şi 11 luni, el devine cel mai în vârstă marcator al Croaţiei din istoria Cupei Mondiale, devansându-l pe Ivica Olic (34 de ani şi 9 luni). Luka Modric a jucat al 200-lea său meci pentru Croaţia.

Croația, victorie cu emoții împotriva selecționatei statului Panama

Panama: Mosquera - Blackman, Ramos (Waterman - 72), Córdoba - Murillo, Harvey, Martínez, Andrade - Bárcenas, Fajardo (Londono - 81), José Luis Rodríguez. Selecţioner: Tomas Christiansen

Croaţia: Livakovic - Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol (Kramaric - 46) - Modric (Mario Pasalic - 81), Kovacic (P.Sucic - 72), Baturina - Marko Pasalic (L.Sucic - 72), Musa (Budimir - 46), Perisic. Selecţioner: Zlatko Dalic

Meciul a fost arbitrat de gabonezul Pierre Atcho. În ultima etapă a grupei L, la 28 iunie, de la ora 00.00, au loc meciurile Croaţia - Ghana şi Panama - Anglia.

În clasament, Anglia are 4 puncte, fiind urmată de Ghana, tot cu 4 puncte, şi de Croaţia, cu 3 puncte.

Fără niciun punct în două meciuri, Panama este eliminată din competiţie. News.ro.