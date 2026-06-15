În al 12-lea meci de la turneul final din SUA, Mexic și Canada, disputat pe ”Estadio BBVA” în Monterrey, Suedia, locul 38 FIFA, a învins-o fără drept de apel pe Tunisia, locul 45.

La capătul celor 90 de minute, Suedia s-a impus cu 5-1, cu două vedete din Premier League pe lista marcatorilor: Alexander Isak de la Liverpool și Viktor Gyokeres de la Arsenal.

Suedia, meci demonstrativ cu Tunisia la CM 2026. Vedetele din Premier League, Isak și Gyokeres, printre marcatori