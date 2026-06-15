În al 12-lea meci de la turneul final din SUA, Mexic și Canada, disputat pe ”Estadio BBVA” în Monterrey, Suedia, locul 38 FIFA, a învins-o fără drept de apel pe Tunisia, locul 45.
La capătul celor 90 de minute, Suedia s-a impus cu 5-1, cu două vedete din Premier League pe lista marcatorilor: Alexander Isak de la Liverpool și Viktor Gyokeres de la Arsenal.
Suedia, meci demonstrativ cu Tunisia la CM 2026. Vedetele din Premier League, Isak și Gyokeres, printre marcatori
Foto: Imago
Yasin Ayari a deschis scorul în minutul 7, în timp ce Alexander Isak a dublat avantajul în minutul 30. Omar Rekik a micșorat diferența în minutul 43 și a semnat unicul gol al tunisienilor.
În actul secund, Gyokeres a dus scorul la 3-1, Mattias Svanberg a făcut 4-1, iar Yasin Ayari a realizat ”dubla” în minutul 90+6 și a închis tabela de marcaj la 5-1.
Lotul Suediei la CM 2026
PORTARI: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County).
FUNDAȘI: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Herman Johansson (FC Dallas), Gustaf Lagerbielke (SC Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Eric Smith (FC St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby AIF), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).
MIJLOCAȘI: Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg), Jesper Karlstrom (Udinese), Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise).
ATACANȚI: Alexander Isak (Liverpool), Viktor Gyokeres (Arsenal), Ken Sema (Pafos), Anthony Elanga (Newcastle United), Benjamin Nygren (Celtic), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Taha Ali (Malmo FF).
Lotul Tunisiei la CM 2026
PORTARI: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben Hessen (Etoile du Sahel), Mouhib Chamakh (Club Africain).
FUNDAȘI: Montassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Servette), Ali Abdi (Nice), Yan Valery (Young Boys), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance de Tunis), Moutaz Neffati (IFK Norrkoping), Omar Rekik (Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (US Monastir).
MIJLOCAȘI: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Hannibal Mejbri (Burnley), Anis Ben Slimane (Norwich City), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Rani Khedira (Union Berlin).
ATACANȚI: Elias Achouri (Copenhagen), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps).