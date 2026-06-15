Suedia, meci demonstrativ cu Tunisia la CM 2026. Vedetele din Premier League, Isak și Gyokeres, printre marcatori

Suedia, meci demonstrativ cu Tunisia la CM 2026. Vedetele din Premier League, Isak și Gyokeres, printre marcatori CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campionatul Mondial din 2026 se întinde pe perioada 11 iunie - 17 iulie.

TAGS:
SuediaTunisiaCM 2026
Din articol

În al 12-lea meci de la turneul final din SUA, Mexic și Canada, disputat pe ”Estadio BBVA” în Monterrey, Suedia, locul 38 FIFA, a învins-o fără drept de apel pe Tunisia, locul 45. 

La capătul celor 90 de minute, Suedia s-a impus cu 5-1, cu două vedete din Premier League pe lista marcatorilor: Alexander Isak de la Liverpool și Viktor Gyokeres de la Arsenal.

Suedia, meci demonstrativ cu Tunisia la CM 2026. Vedetele din Premier League, Isak și Gyokeres, printre marcatori

  • Imago1078541442
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Imago

Yasin Ayari a deschis scorul în minutul 7, în timp ce Alexander Isak a dublat avantajul în minutul 30. Omar Rekik a micșorat diferența în minutul 43 și a semnat unicul gol al tunisienilor.

În actul secund, Gyokeres a dus scorul la 3-1, Mattias Svanberg a făcut 4-1, iar Yasin Ayari a realizat ”dubla” în minutul 90+6 și a închis tabela de marcaj la 5-1.

Lotul Suediei la CM 2026

PORTARI: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County).

FUNDAȘI: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Herman Johansson (FC Dallas), Gustaf Lagerbielke (SC Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Eric Smith (FC St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby AIF), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

MIJLOCAȘI: Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg), Jesper Karlstrom (Udinese), Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise).

ATACANȚI: Alexander Isak (Liverpool), Viktor Gyokeres (Arsenal), Ken Sema (Pafos), Anthony Elanga (Newcastle United), Benjamin Nygren (Celtic), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Taha Ali (Malmo FF).

Lotul Tunisiei la CM 2026

PORTARI: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben Hessen (Etoile du Sahel), Mouhib Chamakh (Club Africain).

FUNDAȘI: Montassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Servette), Ali Abdi (Nice), Yan Valery (Young Boys), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance de Tunis), Moutaz Neffati (IFK Norrkoping), Omar Rekik (Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (US Monastir).

MIJLOCAȘI: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Hannibal Mejbri (Burnley), Anis Ben Slimane (Norwich City), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Rani Khedira (Union Berlin).

ATACANȚI: Elias Achouri (Copenhagen), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni
ARTICOLE PE SUBIECT
Coasta de Fildeș a învins-o pe Ecuador în Philadelphia! Unicul marcator joacă în Premier League
Coasta de Fildeș a învins-o pe Ecuador în Philadelphia! Unicul marcator joacă în Premier League
ULTIMELE STIRI
Rapid a efectuat primul transfer al verii: ”Bun venit și la cât mai multe reușite!”
Rapid a efectuat primul transfer al verii: ”Bun venit și la cât mai multe reușite!”
Ce a spus Dick Advocaat, selecționerul Curacao, după 1-7 cu Germania la Mondial
Ce a spus Dick Advocaat, selecționerul Curacao, după 1-7 cu Germania la Mondial
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!
”Când le-am spus că joc la Steaua, s-a făcut liniște la masă”. A ajuns la echipa națională și și-a surprins colegii
”Când le-am spus că joc la Steaua, s-a făcut liniște la masă”. A ajuns la echipa națională și și-a surprins colegii
Coasta de Fildeș a învins-o pe Ecuador în Philadelphia! Unicul marcator joacă în Premier League
Coasta de Fildeș a învins-o pe Ecuador în Philadelphia! Unicul marcator joacă în Premier League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

După ce a refuzat să revină la FCSB, Elias Charalambous a făcut anunțul

După ce a refuzat să revină la FCSB, Elias Charalambous a făcut anunțul

FCSB l-a transferat pe ”noul Rațiu”: ”Titular acum”

FCSB l-a transferat pe ”noul Rațiu”: ”Titular acum”

Transferul lui Darius Olaru, rezolvat! Cât încasează FCSB

Transferul lui Darius Olaru, rezolvat! Cât încasează FCSB

Chemat din vacanță la națională, a avut parte de o călătorie cu peripeții

Chemat din vacanță la națională, a avut parte de o călătorie cu peripeții

Real Madrid a mai rezolvat un transfer stelar! Acord cu fostul jucător al Barcelonei

Real Madrid a mai rezolvat un transfer stelar! Acord cu fostul jucător al Barcelonei



Recomandarile redactiei
Rapid a efectuat primul transfer al verii: ”Bun venit și la cât mai multe reușite!”
Rapid a efectuat primul transfer al verii: ”Bun venit și la cât mai multe reușite!”
”Când le-am spus că joc la Steaua, s-a făcut liniște la masă”. A ajuns la echipa națională și și-a surprins colegii
”Când le-am spus că joc la Steaua, s-a făcut liniște la masă”. A ajuns la echipa națională și și-a surprins colegii
Gigi Becali a pus la punct strategia prin care FCSB va fi de neoprit: ”I-am zis lui MM: 'Spulberăm toată Europa!'”
Gigi Becali a pus la punct strategia prin care FCSB va fi de neoprit: ”I-am zis lui MM: 'Spulberăm toată Europa!'”
Ce a spus Dick Advocaat, selecționerul Curacao, după 1-7 cu Germania la Mondial
Ce a spus Dick Advocaat, selecționerul Curacao, după 1-7 cu Germania la Mondial
Marica anticipează o hegemonie în Superliga: "FCSB pierde teren, iar ei pot domina fotbalul românesc"
Marica anticipează o hegemonie în Superliga: "FCSB pierde teren, iar ei pot domina fotbalul românesc"
Alte subiecte de interes
Kristoffer Olsson suferă de o afecțiune inflamatorie rară a vaselor cerebrale. Comunicatul medicilor despre internaționalul suedez
Kristoffer Olsson suferă de o afecțiune inflamatorie rară a vaselor cerebrale. Comunicatul medicilor despre internaționalul suedez
România a plecat cu coada între picioare, EHF Euro 2024 continuă! Două echipe au un parcurs fără greșeală
România a plecat cu coada între picioare, EHF Euro 2024 continuă! Două echipe au un parcurs fără greșeală
Jucătorul care l-a refuzat pe Gigi Becali și a făcut senzație la Mondial, aproape de un transfer în Premier League! Anunțul agentului
Jucătorul care l-a refuzat pe Gigi Becali și a făcut senzație la Mondial, aproape de un transfer în Premier League! Anunțul agentului 
Aissa Laidouni, fotbalistul ratat de FCSB, dorit de o câștigătoare de Champions League! ”Tunisianul cu trei plămâni, un soldat veritabil”
Aissa Laidouni, fotbalistul ratat de FCSB, dorit de o câștigătoare de Champions League! ”Tunisianul cu trei plămâni, un soldat veritabil”
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
CITESTE SI
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni

stirileprotv Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă

stirileprotv Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!