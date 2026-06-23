LIVE TEXT Anglia - Ghana pentru calificarea în șaisprezecimile Campionatului Mondial, de la 23:00!

Anglia - Ghana pentru calificarea în șaisprezecimile Campionatului Mondial, de la 23:00! CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Turneul final CM 2026 se joacă în SUA, Canada și Mexic.

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Din articol

Anglia - Ghana

De la ora 23.00, în grupa L de la turneul final al Campionatului Mondial, Anglia va întâlni Ghana.

Apoi, la ora 02.00, tot în grupa L, are loc meciul Panama - Croaţia.

Clasamentul din Grupa L

Clasamente oferite de Sofascore

Anglia, prădată de hoți în SUA! Printre victime, Harry Kane şi Jude Bellingham

Poliţia din Kansas City a arestat două persoane în cadrul anchetei privind furtul echipamentului echipei Angliei. Harry Kane şi Jude Bellingham se numără printre jucătorii englezi cărora le-au dispărut ghetele.

Pe de altă parte, stocul de mingi al echipei Angliei s-ar fi redus acum la minimum, întrucât hoţii ar fi luat toate mingile, cu excepţia uneia singure.

Serviciul de securitate al selecţiei engleze îi suspectează pe şoferii camionetei în cauză că ar fi fost complice la acest furt. Federaţia engleză a luat legătura cu poliţia locală pentru a încerca să recupereze paguba.

Asociaţia de Fotbal nu a comentat încă amploarea furtului. Echipa Angliei a învins Croația în primul meci, scor 4-2, în Grupa L de la turneul final. Selecționata lui Thomas Tuchel va mai întâlni Ghana (26 iunie) și Panama (28 iunie).

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Două staruri stau la pândă

Clasamentul marcatorilor la Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie-19 iulie), după meciurile de luni 22 iunie:

5 goluri: 

Lionel Messi (Argentina)

4 goluri: 

Kylian Mbappe (Franţa), Erling Haaland (Norvegia)

3 goluri: 

Jonathan David (Canada), Deniz Undav (Germania)

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