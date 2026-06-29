LIVE TEXT Germania - Paraguay, de la 23:30, în 16-imile CM 2026

Germania - Paraguay, de la 23:30, în 16-imile CM 2026 CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Germania - Paraguay, la Campionatul Mondial.

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GERMANIA - PARAGUAY

Meciul Germania - Paraguay se va juca luni, de la 23:30 (ora României), pe stadionul Gillette din Foxborough, la sud de Boston (Statele Unite)

Antrenorul echipei de fotbal a Germaniei, Julian Nagelsmann, a declarat că identitatea defensivă a Paraguayului o face un ''adversar foarte incomod'' împotriva căruia jucătorii săi vor trebui să facă un ''meci perfect'', pentru a se califica în optimile de finală al Cupei Mondiale din Statele Unite, Mexic și Canada.

Germania - Paraguay

'Joacă un fotbal foarte defensiv, au un stil de joc direct și sunt într-o condiție fizică foarte bună. Sunt un adversar incomod pentru noi și ne vor solicita mult'', a afirmat Nagelsmann, duminică, în timpul unei conferințe de presă în ajunul meciului de luni, prevăzut la Boston.Antrenorul german a subliniat punctele forte ale Paraguayului înainte de duelul cu sud-americanii:

''Încearcă să rămână compacți, să câștige duelurile. Caută să recupereze mingile. Când câștigă acea a doua minge, joacă direct, încercând să găsească spațiu în spatele apărării. Au jucători foarte buni, se apără bine și sunt fotbaliști puternici și fizici. Avem nevoie de un meci perfect mâine (luni, n.r.).''Atacantul Kai Havertz a subliniat, de asemenea, calitatea defensivă a echipelor sud-americane, după înfrângerea lor cu 1-2 în fața Ecuadorului în ultimul meci din grupă.

Germania - Paraguay | LIVE de la 23:30

''Împotriva Ecuadorului, am văzut cât de bine s-au apărat și, mai presus de toate, calitatea pe care o posedă echipele sud-americane.

În general, în Europa nu îi întâlnești foarte des, dar observi intensitatea, observi cât de agresivi sunt pe teren, cât de uniți sunt ca echipă, alături de fanii lor'', a declarat atacantul lui Arsenal.Havertz a adăugat că tridentul german din atac, din care mai fac parte Musiala și Wirtz, nu și-a atins încă adevăratul potențial la Cupa Mondială: ''Știm că noi trei, jucătorii din atac, nu ne-am atins încă întregul potențial și ne asumăm responsabilitatea pentru asta.

Suntem foarte uniți și vorbim mult despre domeniile de îmbunătățire, despre ceea ce trebuie să facem mai bine. Abordăm acest meci cu multă determinare. Toți trei jucăm la cel mai înalt nivel. Fiecare dintre noi este încrezător''.

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