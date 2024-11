UEFA a decis, miercuri, ca România să câștige la masa verde partida cu Kosovo, 3-0, după ce oaspeții au abandonat partida în minutul 90+3.

Selecționerul Suediei, deranjat că UEFA nu a anunțat decizia de la România - Kosovo înaintea ultimei etape din Nations League

Foarte interesată de ceea ce se întâmplă în grupa României a fost Suedia. Aflată tot în Liga C, dar în grupa 1, naționala condusă de Jon Dahl Tomasson a terminat pe primul loc, cu 16 puncte, după ce în ultima rundă, marți, a spulberat Azerbaidjan, scor 6-0.



Înaintea meciului, selecționerul Tomasson s-a arătat deranjat de faptul că UEFA nu a stabilit rezultatul meciului România - Kosovo înainte ca Suedia să înfrunte Azerbaidjan. Suedezii și-ar fi dorit să cunoască deznodământul pentru a-și face calcule în prealabil.



În discursul său, selecționerul Suediei a făcut referire la clasamentul din Liga Națiunilor prin care se stabilesc cele 4 naționale care merg la barajul pentru Cupa Mondială din 2026. Înaintea deciziei UEFA, Suedia ocupa locul 9 în această ierarhie, fiind naționala cu cel mai bun punctaj din Liga C. După rezultatul de la masa verde anunțat de forul european, Suedia a fost devansată de România, care are astfel o șansă în plus pentru calificarea la baraj.

"Este o luptă între noi și România. Bineînțeles că este puțin ciudat. Meciul României împotriva Kosovo a fost suspendat, iar UEFA trebuie să ia o decizie în privința rezultatului. E vorba despre fairplay aici și ar fi trebuit să știm decizia înainte de a juca, însă acest lucru nu se întâmplă.



Totuși, știm un singur lucru, acela că trebuie să câștigăm și să marcăm mai multe goluri decât a făcut-o România până acum, deci avem șansa noastră", a spus selecționerul Suediei, Jon Dahl Tomasson, marți seară, potrivit site-ului oficial al Federației.

Dacă România - Kosovo s-ar fi încheiat la egalitate, Suedia ar fi avut același număr de puncte ca România, 16, însă nordicii beneficiau de un golaveraj mai bun.

România a urcat pe 9 în clasamentul câștigătoarelor de grupă din Nations League și este aproape sigură de barajul pentru CM 2026

Victoria la masa verde aduce astfel un punctaj maxim pentru România în grupa C2 din Nations League. Tricolorii termină pe primul loc, cu 18 puncte și promovează în Liga B.



Mai mult, victoria la masa verde este extrem de importantă pentru România în ceea ce privește clasamentul din Nations League care duce 4 echipe necalificate din preliminarii la barajul pentru CM 2026.



După decizia UEFA, România a devansat Macedonia de Nord și Suedia și a urcat pe locul 9 în această ierarhie, fiind echipa cu cel mai bun punctaj din Liga C. În cazul în care tricolorii nu vor ocupa una dintre primele două poziții în grupa din preliminarii, naționala lui Mircea Lucescu va avea o șansă mare de a se califica la baraj grație parcursului din Nations League

Concret, pentru a avea locul asigurat la baraj, România are nevoie ca cel puțin 5 dintre următoarele naționale să încheie pe una dintre primele două poziții în grupa din preliminarii: Spania, Germania, Portugalia, Franța, Anglia, Norvegia și Țara galilor.

Cum arată acum clasamentul câștigătoarelor de grupă din Liga Națiunilor



1. Spania - 16p

2. Germania - 14p

3. Portugalia - 14p

4. Franța - 13p

-------------------

5. Anglia - 15p

6. Norvegia - 13p

7. Țara Galilor - 12p

8. Cehia - 11p

-------------------

9. România - 18p

10. Suedia - 16p

11. Macedonia de Nord - 16p

12. Irlanda de Nord - 11p

-------------------

13. Moldova - 9p

14. San Marino - 7p

Cum funcționează calificarea la CM 2026. 4 echipe merg la baraj din Liga Națiunilor

Echipele europene vor fi repartizate prin tragere la sorţi în 12 grupe de câte patru şi cinci echipe, care vor juca meciuri tur-retur. Grupele de cinci echipe programează meciurile începând din martie 2025, iar de patru echipe din septembrie 2025, iar toate meciurile se vor încheia până în noiembrie 2025.



Cele 12 câştigătoare ale grupelor obţin biletele la turneul final din SUA, Canada şi Mexic, în timp ce echipele de pe locul secund vor disputa un play-off alături de cele mai bine clasate patru echipe din Liga Naţiunilor 2024/2025 şi care nu ocupă unul din primele două locuri în grupă.



Aceste 16 echipe vor participa la o tragere la sorţi pentru a forma patru tururi de calificare cu câte 4 echipe fiecare, care includ meciuri semifinale şi finale în fereastra internaţională a lunii martie 2026, între 26 şi 31 ale lunii respective. Câştigătoarele celor patru finale obţin ultimele bilete la CM 2026.



Cupa Mondială din 2026 va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie în 16 locuri oraşe: 11 din Statele Unite (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco şi Seattle), 3 din Mexic (Guadalajara, Ciudad de Mexico şi Monterrey) şi 2 din Canada (Toronto şi Vancouver).



Finala CM 2026 se va disputa la New York.