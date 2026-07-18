Deși multe voci importante din fotbalul mondial vedeau Franța drept principala favorită la turneul final, ”Cocoșul Galic” a pierdut meciul de foc contra Spaniei și a fost eliminată.

Franța - Anglia, de la 00:00, LIVE TEXT pe Sport.ro

Ibericii s-au impus cu 2-0, după ce tactica lui De la Fuente a anulat tot ce au pregătit elevii lui Didier Deschamps.

Furia Roja a deschis scorul încă din minutul 22, prin Mikel Oyarzabal, de la 11 metri, iar Pedro Porro a stabilit scorul final în minutul 58.

Cealaltă semifinală a fost mult mai dramatică. Englezii au înscris primul gol al meciului în minutul 55 prin Anthony Gordon și totul părea că se îndreaptă spre o victorie a Angliei.

Campioana mondială en-titre a reușit să egaleze în minutul 85, când Enzo Fernandez a înscris din centrarea lui Messi. Tot Messi l-a ”servit” și pe Lautaro Martinez pentru golul prin care Argentina și-a asigurat calificarea în marea finală.