Curacao - Coasta de Fildeș 0-2. Dubla lui Nicolas Pepe a decis soarta celor trei puncte. Cum arată Grupa E după etapa a treia

''Samuraii albaştri'' au marcat primii, prin Daizen Maeda (56), dar scandinavii au egalat la scurt timp, prin Anthony Elanga (62). Japonia va juca în şaisprezecimi contra Braziliei, pe 29 iunie, la Houston, în timp ce Suedia va înfrunta o câştigătoare de grupă, urmând să îşi afle ulterior adversara.

Rezultatul este unul echitabil, multă vreme cele două echipe anihilându-se reciproc, scrie agerpres. Bernhardsson a şutat din marginea careului (6), dar portarul Suzuki a reţinut. Maeda (22) a fost imprecis, şutul lui Sugawara nu i-a dat emoţii lui Widell Zetterstroem (40), care s-a evidenţiat şi la mingea trimisă plasat de Nakamura (45), de la 14 metri.

Tanaka (48) a şutat peste poartă de la 20 de metri, iar apoi Maeda a deschis scorul (56), de la 10 metri, după o pasă de excepţie a lui Doan. Elanga a marcat un gol superb, cu un şut din colţul careului mare (62), la care o parte de vină poate avea şi Zion Suzuki.

Scandinavii putea trece în avantaj, dar Suzuki s-a opus şutului trimis de Isak (65), după o minge pierdută de un fundaş nipon în faţa propriului careu. Suzuki a fost la post şi la şutul din unghi al lui Elanga (90+3), după care şi-a salvat echipa de la înfrângere, respingând în bară mingea reluată de Isak la un corner executat de Ayari.

La japonezi a intrat pe final şi fundaşul Yuto Nagatomo, care a bifat astfel a cincea sa Cupă Mondială.

Japonia - Suedia 1-1 (0-0)

Au marcat: Daizen Maeda (56), respectiv Anthony Elanga (62).

Dallas, Dallas Stadium: 70.137 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa F

Japonia: 1. Zion Suzuki - 20. Ayumu Seko (16. Tsuyoshi Watanabe, 75), 4. Kou Itakura (căpitan; 3. Shogo Taniguchi, 39), 21. Hiroki Ito - 2. Yukinari Sugawara, 15. Daichi Kamada, 7. Ao Tanaka, 13. Keito Nakamura (5. Yuto Nagatomo, 75) - 10. Ritsu Doan (14. Junya Ito, 66), 18. Ayase Ueda (19. Koki Ogawa, 66), 11. Daizen Maeda. Selecţioner: Hajime Moriyasu.

Rezerve neutilizate: 12. Keisuke Osako, 23. Tomoki Hayakawa - 22. Takehiro Tomiyasu, 25. Junnosuke Suzuki, 17. Yuito Suzuki, 24. Kaishu Sano, 6. Shuto Machino, 9. Keisuke Goto, 26. Kento Shiogai.

Suedia: 1. Jacob Widell Zetterstroem - 2. Gustaf Lagerbielke, 4. Isak Hien (7. Lucas Bergvall, 37), 3. Victor Lindeloef (căpitan; 15. Carl Starfelt, 87) - 21. Alexander Bernhardsson (8. Daniel Svensson, 75), 24. Elliot Stroud (13. Ken Sema, 75), 18. Yasin Ayari, 5. Gabriel Gudmundsson (10. Benjamin Nygren, 87) - 11. Anthony Elanga - 17. Viktor Gyokeres, 9. Alexander Isak. Selecţioner: Graham Potter.

Rezerve neutilizate: 12. Viktor Johansson, 23. Kristoffer Nordfeldt - 6. Herman Johansson, 14. Hjalmar Ekdal, 20. Eric Smith, 16. Jesper Karlstroem, 19. Mattias Svanberg, 22. Besfort Zeneli, 25. Gustaf Nilsson, 26. Taha Ali.

Arbitru: Ivan Barton (El Salvador); arbitri asistenţi: David Moran (El Salvador), Antonio Pupiro (Nicaragua); al patrulea oficial: Dahane Beida (Mauritania); arbitru asistent de rezervă: Jerson Emiliano Dos Santos (Angola)

Arbitru video: Nicolas Gallo (Columbia); arbitri asistenţi video: Guillermo Pacheco (Mexic), Rodolpho Toski (Brazilia)

Cartonaşe galbene: Hien (32), Taniguchi (77), Gyokeres (84).