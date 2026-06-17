Partida de pe NRG Stadium din Houston, Texas, va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Toate privirile vor fi îndreptate către Cristiano Ronaldo, care este anunțat titular. La 41 de ani, superstarul portughez bifează a șasea participare la un Campionat Mondial.

Portugalia - RD Congo, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00!

Portugalia pornește cu prima șansă în duelul cu africanii și vrea să înceapă cu dreptul aventura din grupa K, din care mai fac parte Columbia și Uzbekistan. Cele două reprezentative se vor întâlni în celălalt meci al grupei.

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