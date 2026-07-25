Antrenorul român a reușit o performanță incredibilă încă din primul an pe banca lui Inter și a bifat eventul.

Cristi Chivu nu va avea o misiune ușoară în stagiunea viitoare, când se va lupta din nou cu Napoli, AC Milan, Juventus, AS Roma și Como.

Inter s-a înțeles cu starul din Premier League

„Nerazzurrrii” vor să își întărească zona defensivă, iar jucătorul dorit de Cristi Chivu este Cristian Romero, care își dorește să plece de la Tottenham în această vară.

Oficialii lui Inter au ajuns la o înțelegere cu agentul jucătorului, conform TMW.com. Mai rămâne ca echipa lui Cristi Chivu să negocieze cu Tottenham, care își dorește în jur de 45 de milioane de euro în schimbul fundașului argentinian.

Rămâne de văzut dacă Inter va fi dispusă să achite această sumă sau va încerca să negocieze prețul lui Romero.

Romero cunoaște foarte bine fotbalul italian. A evoluat acolo pentru Genoa, Juventus și Atalanta, iar în 2021 a făcut pasul la Tottenham, mai întâi sub formă de împrumut, apoi printr-un transfer definitiv în schimbul a 53,8 milioane de euro.