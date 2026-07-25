Plamen Iliev (34 de ani) a semnat la începutul lunii iulie cu Spartak Varna, formație din prima ligă a Bulgariei.

Experimentatul portar a parafat un contract valabil până în vara anului 2028 și a debutat deja pentru noua sa echipă, într-o remiză, scor 2-2, cu CSKA 1948, din prima etapă a campionatului.

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Clubul bulgar a anunțat transferul printr-un mesaj publicat pe site-ul oficial.

„Bun venit, Plamen Iliev! Spartak Varna l-a transferat pe unul dintre cei mai experimentați și de succes portari bulgari. Triplu campion al Bulgariei, dublu câștigător al Supercupei și internațional cu peste 20 de selecții, Plamen vine la club cu experiența acumulată în aproape 500 de meciuri la nivel profesionist.

Îi dorim mult succes și evoluții excelente în tricoul «șoimilor». Bun venit la Spartak Varna!”, au transmis bulgarii.

Plamen Iliev s-a aflat pe lista FCSB-ului în iarna anului 2018, atunci când Florin Niță era foarte aproape de transferul la Sparta Praga.