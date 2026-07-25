OFICIAL Portarul dorit de FCSB a semnat! Gigi Becali a scos telefonul și a întrebat de el personal

Portarul dorit de FCSB a semnat! Gigi Becali a scos telefonul și a întrebat de el personal Fotbal extern
SPORT.RO
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Portarul pe care Gigi Becali l-a vrut la FCSB în urmă cu mai bine de șapte ani și-a găsit o nouă echipă. 

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Din articol

Plamen Iliev (34 de ani) a semnat la începutul lunii iulie cu Spartak Varna, formație din prima ligă a Bulgariei.

Experimentatul portar a parafat un contract valabil până în vara anului 2028 și a debutat deja pentru noua sa echipă, într-o remiză, scor 2-2, cu CSKA 1948, din prima etapă a campionatului.

Plamen Iliev a fost prezentat oficial la Spartak Varna. Gigi Becali a vrut să-l aducă la FCSB

Clubul bulgar a anunțat transferul printr-un mesaj publicat pe site-ul oficial.

„Bun venit, Plamen Iliev! Spartak Varna l-a transferat pe unul dintre cei mai experimentați și de succes portari bulgari. Triplu campion al Bulgariei, dublu câștigător al Supercupei și internațional cu peste 20 de selecții, Plamen vine la club cu experiența acumulată în aproape 500 de meciuri la nivel profesionist.

Îi dorim mult succes și evoluții excelente în tricoul «șoimilor». Bun venit la Spartak Varna!”, au transmis bulgarii.

Plamen Iliev s-a aflat pe lista FCSB-ului în iarna anului 2018, atunci când Florin Niță era foarte aproape de transferul la Sparta Praga.

După ce CFR Cluj a refuzat să renunțe la Giedrius Arlauskis, Gigi Becali s-a orientat către Iliev, care evolua atunci la Astra Giurgiu. 

Patronul roș-albaștrilor a recunoscut la acea vreme că l-a contactat personal pe Ioan Niculae pentru a afla condițiile unui eventual transfer.

„Da, am sunat să întreb de Iliev. Vom vedea ce va fi, dar mai întâi să plece Niță”, declara Gigi Becali în ianuarie 2018.

Mutarea nu s-a mai realizat, deoarece Florin Niță a rămas încă o perioadă la FCSB, iar Astra nu a fost dispusă să renunțe la unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

De-a lungul carierei, Iliev a mai evoluat în România pentru FC Botoșani, Astra Giurgiu, Dinamo, Hermannstadt și Universitatea Cluj, iar în Bulgaria a îmbrăcat tricourile lui Levski Sofia, Ludogoreț, Cherno More și, din această vară, Spartak Varna.

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