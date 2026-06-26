Partida Norvegia - Franța, din runda a treia de la Campionatul Mondial, va avea loc vineri, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
LIVE TEXT Norvegia - Franța, de la 22:00: se decide câștigătoarea grupei
Faza grupelor de la Campionatul Mondial este foarte aproape de final, iar ultimele meciuri se joacă pe 26 și 27 iunie.
Norvegia - Franța, LIVE TEXT, de la ora 22:00
Cele două formații au obținut maximum de puncte în primele două meciuri de la Campionatul Mondial. Norvegia s-a impus 3-2 în fața Senegalului și 4-1 cu Irak și, iar Erling Haaland este unul dintre cei mai buni marcatori ai competiției cu patru goluri.
De cealaltă parte, Franța s-a impus cu 3-0 în meciul cu Irak și 3-1 în fața Senegalului, iar Kylian Mbappe are și el tot patru reușite la acest campionat mondial.
Ultima întâlnire dintre cele două naționale a avut loc în 2014, când Franța s-a impus cu 4-0.
Echipele probabile:
- Norvegia: Nyland; Pedersen, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe; Berge, Aursnes, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa
- Franța: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba; Digne; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe
Primul lobby pentru Kylian Mbappe după ce va pleca de la Real Madrid: ”Să joc acolo? M-au chemat de multe ori”
Kylian Mbappe, care a terminat sezonul 2025/26 cu 25 de goluri în La Liga, a dezvăluit că David Beckham, unul dintre acționarii clubului din Major League Soccer (MLS), Inter Miami, i-a spus de multe ori că ușa îi este deschisă pentru o eventuală aventură în fotbalul american.
De trei ani în MLS se află și fostul său coleg de la PSG, Lionel Messi, care a bifat deja pentru gruparea din Miami 104 apariții, 90 de goluri, dar și 51 de pase decisive în peste 8500 de minute petrecute în echipamentul clubului.
”Să joc într-o zi în MLS? Nu știu… David Beckham mi-a spus asta de multe ori. Vom vedea, nu știu. Cultura americană este diferită, nu există limite pentru ambiții, îmi place asta”, a spus Kylian Mbappe, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.
Kylian Mbappe a fost legitimat de-a lungul carierei sale la Monaco, PSG și Real Madrid. Parizienii l-au transferat de la Monaco în 2018 pentru 180 de milioane de euro și l-au ”pierdut” la Real Madrid gratis în 2024.
Cifrele lui Kylian Mbappe
- PSG: 308 meciuri jucate, 256 goluri înscrise, 110 pase decisive
- Real Madrid: 103 meciuri jucate, 86 goluri înscrise, 12 pase decisive
- Monaco: 60 meciuri jucate, 27 goluri înscrise, 16 pase decisive
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