Partida Norvegia - Franța, din runda a treia de la Campionatul Mondial , va avea loc vineri, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

Norvegia - Franța, LIVE TEXT, de la ora 22:00

Cele două formații au obținut maximum de puncte în primele două meciuri de la Campionatul Mondial. Norvegia s-a impus 3-2 în fața Senegalului și 4-1 cu Irak și, iar Erling Haaland este unul dintre cei mai buni marcatori ai competiției cu patru goluri.

De cealaltă parte, Franța s-a impus cu 3-0 în meciul cu Irak și 3-1 în fața Senegalului, iar Kylian Mbappe are și el tot patru reușite la acest campionat mondial.

Ultima întâlnire dintre cele două naționale a avut loc în 2014, când Franța s-a impus cu 4-0.

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