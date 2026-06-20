Unicul gol al partidei a fost marcat după doar 64 de secunde, fiind și cea mai rapidă reușită de la această ediție de Cupă Mondială. Matias Galarza a fost cel care a punctat.

Turcia e OUT de la Mondial! Naționala lui Montella a pierdut și cu Paraguay

Turcii au alergat după golul egalizator și au evoluat în superioritate numerică mai bine de o repriză. Miguel Almiron a văzut direct cartonașul roșu în prelungirile primei părți.

În repriza secundă, Turcia a avut mai multe ocazii periculoase, dar fără succes. Rezultatul înregistrat de naționala lui Vicenzo Montella pe Levi's Stadium este echivalentul eliminării de la Mondial, primul la care turcii participă după o pauză de 26 de ani.

Astfel, rezultatul din ultimul meci, cu SUA, nu va mai conta. Turcia a pierdut primele două meciuri, cu Australia și Paraguay, și va părăsi turneul final.

În Grupa D, SUA este sigură de prezența în fazele eliminatorii, cu două victorii din tot atâtea partide, în timp ce Australia și Paraguay, cu câte trei puncte, se vor lupta pentru locul al doilea în meciul direct din ultima etapă.

Turcia - Paraguay | Echipele de start: