LIVE TEXT Norvegia - Anglia pentru semifinalele Campionatului Mondial, de la ora 00:00!
Turneul final CM 2026 se apropie de sfârșit.
Norvegia - Anglia şi Argentina - Elveţia, ultimele meciuri din sferturile Cupei Mondiale, se dispută în noaptea de sâmbătă spre duminică.
Meciul Norvegia - Anglia se dispută în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00.00.
Cum au ajuns în sferturi cele două echipe
Anglia a câştigat grupa L, în 16-imi a trecut de RD Congo, scor 2-1, iar în optimi de Mexic, scor 3-2.
Norvegia a încheiat pe locul 2 în grupa I, a învins Coasta de Fildeş, scor 2-1 în 16-imi, şi Brazilia, scor 2-1, în optimi.
Meciul va fi arbitrat de francezul Clement Turpin.
Programul sferturilor și al semifinalelor
SFERTURI DE FINALĂ
Joi 9 iulie
23:00 Franţa - Maroc 2-0 (Kylian Mbappe 60, Ousmane Dembele 66), Boston - Boston Stadium (meci 97)
Vineri 10 iulie
22:00 Spania - Belgia 2-1 (Fabian Ruiz 30, Mikel Merino 88, respectiv Charles De Ketelaere 41), Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 98)
Duminică 12 iulie
00:00 Norvegia - Anglia, Miami - Miami Stadium (meci 99)
04:00 Argentina - Elveţia, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 100)
SEMIFINALELE ȘI FINALA
Marţi 14 iulie
22:00 Franţa - Spania, Dallas - Dallas Stadium (meci 101)
Miercuri 15 iulie
22:00 câştigătoarea meciului 99 - câştigătoarea meciului 100, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 102)
MECIUL PENTRU LOCUL 3
Duminică 19 iulie
00:00 învinsa din meciul 101 - învinsa din meciul 102, Miami - Miami Stadium
FINALA
Duminică 19 iulie
22:00 câştigătoarea meciului 101 - câştigătoarea meciului 102, New Jersey - New York/New Jersey Stadium
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